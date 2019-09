Iako je u sretnom braku, naša bivša misica 'pala' bi u blizini ovog glumca

U razgovoru za InMagazin bivša Miss Dalmacije Viktorija Rađa otkrila je nekoliko novih detalja o sebi i privatnom životu.

Kada bi se mogla vratiti u svoje tinejdžerske dane, Viktorija bi imala samo jedan savjet, bitan savjet.

– Budi uporna, što god da radiš, samo budi uporna – rekla je Viktorija koja upornost smatra najvećom vrlinom. Je li u odgoju djece batina izašla iz raja, pitanje je na kojem se nije morala previše premišljati i kao iz topa odgovorila. – Nego odakle nego iz raja – priznala je majka dvojice sinova koja je i sama dobivala batine. – Tad je bilo moderno tući djecu ako nisu dobra. Danas ideš u zatvor za to – ispričala je.

Također je odgovorila i na jedno škakljivo, intimno pitanje. Naime, voditelj ju je upitao jesu li ona i Dino ikada davali nadimke skrivenim dijelovima svojih tijela, na što je Viktorija iskreno odgovorila.

– Razočarat ću vas, ali ne – priznala je. No, na pitanje bi li pokleknula da na pustom otoku završi s Bruceom Willisom iznenadila je odgovorom.

– Bih. To mi moj muž čak ne bi oprostio, nego bi čestitao. Bruce Willis mi je idol otkad sam bila dijete. To si znao pa si me zato pitao – otkrila je Viktorija.

Foto: Filip Brala/Pixsell

Viktorija i Dino Rađa zajedno su više od 20 godina, ali o svojoj ljubavi i o tome kako su se upoznali rijetko kada govore u javnosti. Za Gloriju Glam otkrili su kako ih je prvi put upoznao Toni Kukoč u jednom restoranu i to upoznavanje trajalo je samo desetak sekundi. Iako je njihovo prvo upoznavanje bilo jako kratko, prst sudbine ipak je htio da se Viktorija i Dino malo bolje upoznaju, a ta priča je posebno zanimljiva. – U to vrijeme bio sam jako dobar s jednom djevojkom. Kada bismo se htjeli čuti, ona je morala ići u stan k drugoj djevojci jer u svojem nije imala telefon. Ta druga djevojka bila je Viktorija, što ja, naravno, nisam znao.

Jednom, kad smo se dogovorili da ćemo se čuti, ona je zaboravila pa se na telefon javila Viktorija. Počeli smo spontano razgovarati, a ja sam potom sve češće zvao prijateljicu u vrijeme u koje se nismo dogovorili kako bih mogao razgovarati s Viki –rekao je Dino. Viktorija je na to dodala kako su najprije mjesecima samo pričali i trebalo je dosta vremena proći do prvog susreta. Dino je nagovorio Viktorijinu prijateljicu da je nakon revije koju su nosile zajedno dovede na dogovoreno mjesto, gdje ih je on čekao.

– Iako sam do tada iza sebe imao i karijeru i brak i nisam bio balavac, kako se Viktorija približavala, počele su mi se tresti ruke i nisam se mogao smiriti – iskreno je rekao Dino i dodao da se i danas tako osjeća svaki put kad vidi Viktoriju.