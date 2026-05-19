Američki zaokret uzdrmao Poljsku, nitko to nije očekivao: 'Mi smo dokazan i pouzdan saveznik'

Sjedinjene Američke Države iznenada su otkazale raspoređivanje 4000 vojnika na planiranu rotaciju u Poljsku, što je šokiralo dužnosnike te članice NATO-a. U Poljskoj se trenutačno nalazi oko 10.000 američkih vojnika, a Varšava ih smatra ključnima za odvraćanje Rusije. S obzirom na to da je odluka mnoge zbunila, dvojica visokih dužnosnika poljskog ministarstva obrane putuju u Washington kako bi dobila više informacija. Kako piše Politico, detalje će pokušati doznati Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk, zamjenici ministra obrane.

"Nitko u Poljskoj nije znao da će rotacija američke brigade biti obustavljena“, rekao je Zalewski u ponedjeljak. O svemu se oglasio i premijer Donald Tusk, tijekom svečanosti otvaranja centra za popravak američkih tenkova M1 Abrams. "Imate najlojalnijeg saveznika. Vrijedi se toga sjetiti jer Amerika nigdje neće naći boljeg saveznika“, rekao je te napomenuo kako američka odluka neće izravno utjecati na poljsku sigurnost niti na sposobnosti odvraćanja.

Ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz također je spomenuo kako je Poljska odani saveznik: "U nijednom trenutku nismo bili obaviješteni da će prisutnost američkih oružanih snaga u Poljskoj biti smanjena. Razumijem da je proces reorganizacije u tijeku, ali on ne može ići na štetu tako odanog saveznika kakva je Poljska. Mi smo dokazan i pouzdan saveznik, stoga očekujemo partnerstvo, prijateljstvo i dobru razmjenu informacija.“ Joel Valdez, glasnogovornik Pentagona, naveo je kako odluka nije neočekivana.

SAD je ranije najavio da će povući 5000 vojnika iz Njemačke, nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao rat protiv Irana. U Poljskoj se tada, podsjetimo, povela rasprava treba li ona ugostiti američke trupe koje američki čelnik Donald Trump povuče iz Njemačke. Karol Nawrocki, poljski predsjednik, kazao je početkom svibnja kako je Poljska spremna na to te kako će osobno lobirati kod Trumpa. No, Tusk je upozorio da Poljska ne bi trebala "preotimati“ vojnike od saveznika.