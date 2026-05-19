U ovom gradu život postaje sve skuplji, računi skočili za 77 posto: 'Ovo je prešlo sve granice razuma'

Građane Karlovca uskoro bi mogao pogoditi novi udar na kućni budžet. Od 1. kolovoza najavljeno je značajno povećanje cijene odvoza otpada, a riječ je o još jednom u nizu poskupljenja koja su ove godine zahvatila grad. Nakon rasta cijena vode, komunalnih naknada i parkinga, mnogi se pitaju kako će građani podnijeti dodatne troškove.

Prema pisanju Dnevnika.hr, cijena odvoza otpada mogla bi porasti sa sadašnjih devet na čak 16 eura po odvozu, što predstavlja povećanje od oko 77 posto. Budući da prosječna obitelj koristi uslugu jedan do dva puta mjesečno, riječ je o dodatnom financijskom opterećenju za kućanstva koja se već suočavaju s rastom životnih troškova. Građani ne skrivaju nezadovoljstvo. Mnogi smatraju kako nova poskupljenja nisu opravdana, osobito u trenutku kada se Karlovac još uvijek suočava s infrastrukturnim problemima i dugotrajnim radovima u gradu. Pojedini stanovnici ističu kako su mirovine premale, dok drugi upozoravaju da su režije „prešle sve granice razuma“.

Iz tvrtke Čistoća Karlovac objašnjavaju da je razlog povećanja novi sustav gospodarenja otpadom. Naime, od rujna bi se otpad trebao odvoziti u novi centar na Babinoj Gori, projekt koji je godinama izazivao negodovanje i prosvjede lokalnog stanovništva. Direktor tvrtke Vlatko Ivka poručio je kako povećanje na mjesečnoj razini iznosi šest do sedam eura te dodao da građani mogu smanjiti troškove pravilnim odvajanjem otpada.

Oporba upozorava da su ukupna poskupljenja tijekom godine znatno veća. Prema njihovim procjenama, građani sada mjesečno izdvajaju između 20 i 40 eura više nego prije. Posebno ističu rast cijene vode, koja je porasla za gotovo trećinu, kao i povećanja komunalne naknade i parkinga.

Saborska zastupnica Draženka Polović upozorila je da su troškovi za građane „doslovno eksplodirali“, dok bivši direktor Čistoće Damir Jakšić smatra kako će najveći teret poskupljenja osjetiti umirovljenici i socijalno osjetljive skupine.

Gradonačelnik Damir Mandić poručio je da grad već pomaže najugroženijim građanima, ali i naglasio kako novi troškovi gospodarenja otpadom i naknade za razvoj utječu na povećanje cijena komunalnih usluga.