Princ William i Kate Middleton donijeli odluku koja će promijeniti budućnost monarhije: 'Ovo nije kritika kraljici'

Vojvotkinja Kate Middleton i princ William posljednje su vrijeme proveli na kraljevskoj turneji Karibima koja za njih nije bila ugodna. Tamo su se susreli s prosvjedima usmjerenim protiv njihove obitelji, a morali su i 'pokrpati' sve što su članovi njihove obitelji učinili tamošnjem stanovništvu.

Čini se kako su ih ovi događaji nagnali da promijene svoju odluku o držanju zadanih pravila te su odlučili da će posao obavljati 'na svoj način'. Više se neće pridržavati mantre koju kraljevska obitelj poštuje dugi niz godina: 'Nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj'. Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea ovim posjetom učvrstili su svoje mišljenje da monarhija mora biti spremna prilagođavanju kako bi preživjela.

Naime, šuška se kako planiraju monarhiju učiniti 'isplativijom' tako što će smanjiti broj osoblja i pomoćnika. Prijatelj obitelji za britanski The Sun kazao je kako oni žele modernizirati način na koji rade i donijeti svježinu.

- Princ je stajališta da su za njega gotovi dani u kojima se, poput oca i bake, jedan član kraljevske obitelji nikada ne smije žaliti. Jasno je da neće imati redovita javna obraćanja javnosti, no isto tako smatra da monarhija mora, kada ima nešto reći, to i izreći. Ovo nije njegova kritika kraljici. Dapače, on joj se divi jer je puno toga od nje naučio, no isto gleda naprijed, prema onome kako će sve izgledati za 40 godina. On želi da monarhija i dalje bude ujedinjujuća snaga, da premosti jaz. On sluša ljude, uistinu ih sluša, i ima jasnu viziju budućnosti. Želi preuzeti uspjeh svoje bake i nastaviti graditi na njemu svoj put - opisao je prijatelj obitelji.

