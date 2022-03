Hollywoodska legenda bori se s teškom dijagnozom i obitelj je uputila poruku obožavateljima: Oprašta se od glume

Tek nekoliko dana nakon 67. rođendana hollywoodska superzvijezda Bruce Willis ponovno je na naslovnicama svjetskog tiska, ne po dobrome. Informacije kako ima poteškoća sa zdravljem danas je potvrdila i njegova obitelj u objavi na društvenim mrežama.



- Kao obitelj željeli smo podijeliti s vama informaciju da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema i da mu je nedavno dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Zbog toga se Bruce oprašta od glume koja mu je toliko značila. Ovo je jako izazovan trenutak za obitelj i jako smo zahvalni na vašoj ljubavi i podršci. Idemo kroz ovo zajedno, kao obitelj, a htjeli smo obavijestiti obožavatelje jer znamo koliko vam on znači, ali i koliko vi značite njemu - napisali su članovi obitelji Willis na Instagramu. Afazija je stečeni gubitak ili poremećaj govora, govornog izražavanja (ekspresija) ili razumijevanja, a uzrokovana je oštećenjem mozga, odnosno centra za govor.



Tema o njegovim problemima sa zdravljem bila je ovih dana na naslovnicama mnogih časopisa. Popularni YouTube kanal “Half in the Bag” otvorio je ovu temu u prošlomjesečnom videu pod nazivom “The Bruce Willis Fake Movie Factory”, u kojem su se autori dotaknuli glasina u filmskoj industriji da se Willis prisjeća teksta uz pomoć slušalica. Nakon što je jedan od gledatelja u komentarima napisao da je “negdje pročitao da Bruce Willis ima demenciju, da zapravo nije svjestan što se događa oko njega”, odgovorio mu je redatelj Matt Eskandari, koji je režirao nekoliko posljednjih Willisovih filmova.