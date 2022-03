Nina Badrić otvorila dušu o situaciji s fanom koji ju je uhodio, te otkrila detalje: 'Još uvijek sam zbunjena'

Pjevačica Nina Badrić progovorila je o situaciji s muškarcem koji ju je uhodio i koji je zbog toga na kraju i osuđen. Nina je kazala kako se više ne boji i da joj ovo nije bio prvi susret s takvom situacijom, te da je zbog toga moralo doći do policije.

- Nažalost je moralo doći do policije i nažalost nije prvi put. Nije ugodno nailaziti na istog čovjeka gdje god se vi nalazili i da on zna u svakom trenutku gdje ste. Da imate praćenje na autu i da to otkrijete poslije pola godine. Dva puta sam ga ljudski zamolila da me ostavi na miru, ali nije pomoglo. Sud je donio odluku o zabrani prilaska. Još uvijek sam zbunjena. Radi se uvijek o osobama koje su malčice nestabilnije od drugih, uvjereni su da pišem pjesme za njih i da me treba "spasiti" od nekoga - rekla je pjevačica za srpske medije.

Naime, nepoznati muškarac pjevačicu je uznemiravao u Zagrebu, a kasnije i na otoku Hvaru, gdje Nina ljetuje, zbog čega je bila primorana potražiti pomoć policije. Iako je odbijala svaki oblik komunikacije, uporni muškarac nije želi odustati, te je od nje tražio prisnije odnose.

Prestao je tek nakon što je dobio zabranu prilaska, uspostavljanja veze s pjevačicom, ali i zabranu uhođenja ili uznemiravanja, zbog toga što je policija brzo reagirala. Sličnu situaciju je proživjela i pjevačica Jelena Rozga. Nju je za vrijeme karantene uznemiravao muškarac koji joj se pojavio i vratima kuće u kojoj živi, te je i u tom slučaju morala reagirati policija.

