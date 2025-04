Princ Harry nije sretan ovim potezom svoje supruge vezano za njihovu djecu, oko ovoga se ne slažu

Princ Harry navodno "nije pretjerano sretan" što njegova supruga Meghan Markle koristi njihovu djecu za promoviranje svog brenda As Ever. Matt Wilkinson, urednik i novinar u The Sunu, tvrdi da se vojvoda i vojvotkinja od Sussexa ne slažu kada je riječ o dijeljenju fotografija njihove djece, princa Archieja (5) i princeze Lilibet (3), na društvenim mrežama. "Moje razumijevanje ove situacije je da bi Harry do određene faze više volio da njegova djeca ne budu objavljena na društvenim mrežama, pa čak ni s leđa", rekao je Wilkinson u epizodi "A Right Royal Podcast" u petak. Princu Harryju se navodno ne sviđa što supruga Meghan Markle koristi njihovu djecu za promociju svog brenda As Ever. " On ne želi da ih se fotografira. Harry strahuje da će mu djeca biti na meti paparazza ako im se nastave objavljivati fotografije jer će na ovaj način svi znati kako izgledaju.", objasnio je je Wilkinson.

S druge strane Matt tvrdi kako Meghan ne želi skrivati svoju djecu jer je često u svojim izjavama isticala kako uživa u kalifornijskom stilu života, kako želi svoju djecu voditi na plažu, izlaziti s njima na javna mjesta. "Ona ih ne želi skrivati, a Harry vjerojatno nije pretjerano sretan što su se njihova djeca pojavila na fotografijama na kojima njegova supruga promovira svoj novi brend.", kaže Wilkinson.

Predstavnici Harryja (40) i Markle (43) nisu odmah odgovorili na zahtjev stranice Six za komentar o ovim tvrdnjama. Meghan Markle posljednjih mjeseci je u nekoliko navrata na društvenim mrežama podijelila fotografije svog sina i kćeri. U veljači je na Instagramu podijelila video Archieja i Lilibet kako prave slastice na Valentinovo. Sljedećeg mjeseca objavila je slatku fotografiju svoje kćeri i Harryja kako se opuštaju na brodu. Nekoliko tjedana kasnije, pokazala je crvenu kosu svoje djece dok su pozirali u vrtu na promotivnoj snimci za njezin brend As Ever. Međutim, Archie i Lilibet nisu se pojavili u Netflixovoj seriji "S ljubavlju, Meghan", koja je premijerno prikazana u ožujku, a Harry se pojavio samo na kratko na kraju serijala.