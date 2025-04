Domaći influencer (25) otkrio da je kupio stan: 'Smijem se jer je moj. Meni se banka smije idućih 20 godina'

Influencer Marko Vuletić iznenadio je svoje pratitelje na društvenim mrežama radosnom viješću. Otkrio je da je postao ponosni vlasnik novog stana, ali i da ga čeka izazovno razdoblje renovacije. "Kupio sam stan! Smijem se jer je moj. Smijem se jer treba renovaciju od temelja do plafona. S druge strane, meni se banka smije idućih 20 godina. Ali znate kako kažu – život je lijep", podijelio je Marko uz fotografije svog novog doma.

Ubrzo nakon toga, Vuletić je objavio i video snimku, dajući svojim pratiteljima uvid u trenutno stanje stana. "Krećemo od nule! Evo kako izgleda stan prije totalne renovacije – svaki kutak, svaka pločica, sve ide van. Susjedi me još ne poznaju, ali čekaj da krene bušilica – bit ćemo si jako bliski", napisao je u svom karakterističnom humorističnom tonu.

Nekretnina se sastoji od prostrane sobe, dnevnog boravka, kupaonice i kuhinje, a posebno se ističe prostrani balkon koji se proteže cijelom dužinom stana. Markovi obožavatelji nisu krili oduševljenje, ostavljajući brojne pozitivne komentare poput: "Jedva čekam video renovacija", "Čestitaaaam i neka je sa srećom", "Bravo Marko", "Samo hrabro s renovacijom", "Bravo! Neka ti stan bude ispunjen lijepim trenucima i ljubavlju".

Vuletić je poznat po tome što redovito dijeli trenutke iz svog privatnog života na društvenim mrežama. Nedavno je objavio i emotivni motivacijski video, u kojem je prikazao kako se nosi s teškim životnim trenucima, ali i kako uživa u sretnim momentima s obitelji i prijateljima.

''Koliko mi je bilo teško prije par godina, niste ni svjesni. Svi mi nosimo neki teret na leđima, ali evo, sada ide odlično. Kako se sve u životu posloži kada ima volje i želje! Samo sanjajte, grabite, živite punim plućima. Vidite kako ovo sada lijepo izgleda. Najbitnije je da na kraju dana mirno odemo spavati'', napisao je naš influencer.

GALERIJA Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina i neka njena najseksi izdanja

Marko je, inače, u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu otvorio Eterno, prvu trgovinu trajnog nakita u Hrvatskoj. Cijela se cijela priča, dodaje, počela "kuhati" početkom godine u New Yorku, gdje se počastio jednom takvom narukvicom. – Pratio sam kako to rade u Americi i raspitivao se o onome što me zanimalo, a kada sam se vratio u Zagreb, ozbiljno sam se posvetio učenju o nakitu, nabavi strojeva i drugih proizvoda, papirologiji... Sedam sam mjeseci intenzivno radio kako bih otvorio Eterno – objasnio je nedavno Marko u razgovoru za Večernji list. Po trajne narukvice, ali i ogrlice, dodaje, dolaze mu parovi, najbolji prijatelji, roditelji i djeca..., a cijene se kreću od 20 do 100 eura, ovisno o dizajnu i materijalu, odnosno o tome je li nakit od srebra ili zlata. Na svom TikTok profilu Marko je sada u videu ispričao i koliko su mu mjesečni troškovi.

- Ovako dijelim mjesečne troškove: računi, najam prostora, radnici i sve što i je potrebno za trgovinu. Idemo redom, računi su mi mjesečno oko 60 eura i to je struja, voda, glazba i grijanje... Najam prostora je 600 eura, radnice koje rade za satnicu od sedam eura s porezima na kraju dođu oko tri tisuće eura. Troškovi za trgovinu, namirnice, wc papir, mirisi, sve ono što mi je potrebno da prostor izgleda čisto i uredno košta oko 50 eura i ako dodamo tu i troškove interneta i još ponešto, dolazimo do toga da za osnovno funkcioniranje trgovine treba 3 710 eura - ispričao je Marko u videu. Dodao je kako u sve to nisu uračunati troškovi nakita niti početni ulog i napomenuo kako su troškovi s tim veći. Rekao je da mu je to sve poprilično stresno jer je svjestan da svaki mjesec navedeni iznos mora osigurati i rekao je kako bez obzira na sve troškove reakcije kupaca vrijede svakog centa.

GALERIJA Znate li tko je ovo? Pogledajte kako se naša bivša voditeljica mijenjala tijekom godina

Nakon što je Marko ovaj video objavio na TikToku povela se rasprava o tome koliko plaća svoje zaposlenike, dok su jedni smatrali da je satnica ok, drugi se nisu složili s tim. - Sramota za satnicu pišu ovi što rade za 5e sat, tamo rade a tu pametuju. Pa 7 eura je realna satnica u današnje vrijeme. 160 sati mjesečno puta 7 je 1120 eura. Ovo je još ok plaća kakve su inače. Minimalna studentska 6,06 a neki radnici imaju i manje. tako da ovo je još i dobro! To koliko iznosi studentska satnica i što neki radnici manje zarađuju ne znači da 7€ nije sramotno. To koliko iznosi studentska satnica i sto neki radnici manje zarađuju ne znaci da 7€ nije sramotno. Neki radnici nemaju ni 5€ satnicu. 1.200€ plaća šta fali? - bili su neki od komentara.

VIDEO Alka Vuica nekad i sad: Kako se naša poznata pjevačica mijenjala tijekom godina