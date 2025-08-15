Naši Portali
Bingeanje

Priče o Davidu Frostu i Billyju Joelu medijski su unikati 20. stoljeća

Autor
Zoran Vitas
15.08.2025.
u 07:07

Svakako treba pozdraviti i petu sezonu dokumentarnog serijala o međunarodnom kriminalu Mariane van Zeller

David Frost vs., SkyShowtime
Ne znamo doista što se toliko dugo čekalo na ovakav dokumentarac. Odnosno, dokumentarni serijal, jer doista bi bilo nepravedno karijeru kakvu je imao David Frost strpati u nekakvih sat vremena. Jer, sjećamo se samo kako je za jednu instancu njegova života doista bio potrošen jedan cijeli film, a to je njegov razgovor s Richardom Nixonom uprizoren u filmu “Frost vs. Nixon” gdje je dobrim dijelom pokazana i geneza Frostova prelaska iz medijskog čovjeka lakih sadržaja u svjetski relevantnog voditelja. Bilo je to zlatno doba televizije, teško je reći i svijeta s obzirom na velike sukobe koji su se i onda događali, no činjenica je da danas nemamo takvih ljudi, s dovoljno atraktivnosti i karizme. Naprosto nemamo, nadamo se da će ih ponovo biti. I da će se onda i od nekome od njih raditi serijal u kojem se opisuju konkretni Frostovi susreti s Muhammadom Alijem, Jane Fonda, Eltonom Johnom, pa i samim Nixonom, naravno. Sve na klasičan način dijaloga s akterima događaja i arhivskim snimkama. Žalimo za ovakvom televizijom.

Billy Joel: Tako to ide, HBO Max
Još jedna iznimna osoba svojeg doba, otprilike istog kao i onog u kojem je najbolje godine imao David Frost, svakako je Billy Joel. Osebujni glazbenik s nevjerojatnim talentom za klavir prodao je 160 milijuna ploča u svijetu što ga čini jednim od najuspješnijih glazbenika u povijesti. Također smo i na ovakav dokumentarac čekali predugo, Williamu Martinu Joelu sada je 76 godina. Bio je i jedan od prvih glazbenika sa Zapada koji je nastupio u tada već raspadajućem Sovjetskom Savezu, no to je tek povijesna crtica u neobično bogatoj karijeri koja se ističe čak i u društvu tolikog broja vrhunskih izvođača koji dolaze iz Amerike. Ovdje ga gledamo kroz osobnu priču, arhivske privatne snimke, koncerte... Dvodijelnu priču o Billyju Joelu potpisuju Emmyjem nagrađene Susan Lacy i Jessica Levin, i to se vidi jer uspjele su od glazbenika izvući vjerojatno puno više nego što je publici želio dati, i to je dobro. Karijera od šest desetljeća ne može proći tek s poluproizvodom, a ovdje se dobije zaista cjelovita priča o jednoj velikoj karijeri i životu.

Mariana van Zeller: U raljama crnog tržišta 5, National Geographic
U kakvom svijetu živimo, svjedoči već činjenica kako je serijal o svjetskim crnim tržištima dogurao i do svoje pete sezone. Kada se sve to pogleda, shvatimo da Mariana van Zeller, nagrađivana portugalsko-američka novinarka, može napraviti i još pet sezona. A bavi se uglavnom američkim kontinentima i južnom Azijom, što bi tek bilo da zagrebe u Afriku, pa i samu Europu, da o Rusiji ne govorimo. U ovoj petoj sezoni bavi se utjecajem meksičkih kartela u Sjedinjenim Državama, očito su karteli neiscrpan izvor inspiracije na bezbroj načina. Ali možda će nama najzanimljivija biti epizoda o robovskom radu u južnoj Aziji gdje se ljude drži u pokori i prisiljava na pokušaj prevare po cijelom svijetu, pokušaji takvih prevara pojavljuju
se sve češće i u nas. Ono što je nas fasciniralo jest umijeće ove novinarke da nagovori kriminalce da sjednu pred kameru što je, objasnila nam je svojedobno, naprosto taština, osjećaj da su nadmoćni čak i medijima koji će imati i svjetsku publiku. Vjerujemo da ćemo van Zeller gledati još dugo.

