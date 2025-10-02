Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Bingeanje

Prequel koji iznenađuje, a Taylor Kitsch briljira u akcijskom trileru

Autor
Zoran Vitas
02.10.2025.
u 19:29

Serija iz početka ne obećaje puno zbog klišea kojima teško bježi, no do kraja postaje sasvim ozbiljan akcijsko-politički triler predvidljivog ali akcijom nabijenog završetka

The Terminal List: Dark Wolf, Amazon Prime Video
Kada se prije tri godina pojavila originalna serija “The Terminal List”, bili smo zadovoljni što je Amazon uspio izbaciti nešto originalno i svježe. I to na temu vojske, ali sa zaista interesantnim twistom. Okosnica je serije bio velika zvijezda Chris Pratt, a serija je zaista uspjela, ocijenjena vrlo dobro, pa je vrlo brzo odobren i nastavak. No, “Dark Wolf ” nije nastavak nego je prequel, prednastavak, u kojem je sada glavna uloga Taylor Kitsch, dok Chris Pratt svoju ulogu reprizira samo na početku serije. Iskreno, ispočetka serija nam se nije osobito dopala, no kako su epizode prolazile, rastao je naš pozitivan sentiment, a tako, izgleda, i publike jer serija do sada ima ponovo visoku ocjenu. Iako smo i ranije pisali o Tayloru Kitschu kao svojevrsnom fenomenu, čovjeku koji je ostvario visoki utjecaj u filmskim i televizijskim krugovima a da ima neku doista veliku ulogu, ovdje je pokazao da mu nije strano pomalo degradirati sebe. Uobičajeno ga gledamo kao nekakvog zgodnog časnika u filmovima koji prije svega traže publiku, a ne nagrade, no ovdje je sasvim uklopljen u priču i svoju ulogu u njoj. Glumi Bena Edwardsa, Navy SEAL-a koji biva nečasno otpušten iz redova vojske, da bi mu bio ponuđeno posao kod prekaljenog CIA-inog veterana u opasnoj misiji ometanja iranskog nuklearnog programa. Ovdje će upoznati nešto čega u vojsci nema, umjesto jednostavnog ispunjenja misije, obavještajne intrige su nešto što Edwards mora shvatiti kako bi iz svega izvukao živu glavu i dovršio misiju. Kako serija teče, napetosti rastu, kao i nivo akcije i intrige, a najbolje je što se do pred kraj serije još ne možemo nazrijeti kakav će biti kraj. Jack Carr, autor originalne priče i scenarist ove serije, očito raspolaže s dovoljno talenta, gotovo na način kako su to radili ponajbolji autori ovog žanra. Emitiranje serije događa se i u najozbiljnijim trenucima za Bliski Istok, važne uloge u njoj imaju i izraelski operativci, no izgleda da to malo koga smeta, a uloge su postavljene i tako da su praktično depolitizirane. Naprosto je riječ o vrlo kvalitetnom akcijskom trileru jako dobre dinamike, kao i scena gdje je na početku pojedinih epizoda i upozorenje kako se radi o visokoj razini nasilja pa i mučenja. Uz Kitscha najistaknutiju ulogu ima Tom Hopper, engleski glumac koji unatoč ulogama u Igri prijestolja, “Čuvaj me s leđa”, “Terminatoru”, nije postigao profiliranost, a sumnjamo da će se to dogoditi i nakon ove serije, jer mu naprosto nedostaje karizme. Koju Kitsch očito ima, a i u adekvatnoj je ulozi.

Ključne riječi
amazon prime video

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TRUE CRIME SERIJAL

Stižu nove epizode 'Dosjea Jarak', a evo detalja o prve dvije: To je jedna od najmračnijih tema u povijesti regije

Nove epizode 'Dosjea Jarak' odvele su tvorce ovog hvaljenog true crime serijala širom regije. Prihvatili su se i jedne od najkompleksnijih priča regionalnog podzemlja, onoj o Srećku Kaliniću zvanom Zver. Prva je to u nizu priča koje izlaze iz Jarkove uhodane radionice u kojoj svaki član njegove vrijedne ekipe daje maksimalan doprinos kako bi gledateljima donijeli novu perspektivu na zločine koji su potresli Hrvatsku, ali i regiju. 'Zver' je tema koja će se obrađivati kroz dvije epizode

Život na vagi
Video sadržaj
2
SVAĐA U EMISIJI

Kaos u 'Životu na vagi', sazvan hitni sastanak: 'Sve se čulo na kameri'

Zvone je priznao i vlastitu pogrešku. "Iskreno, jučer je došlo do mene da bih se trebao ispričati curama jer sam navodno rekao da ste glupe, što ja nikad nikome ne govorim", rekao je, dodavši kako je to za njega najveća uvreda. "Na kameri se čulo", dobacila je Josipa, dok je Zoran pokušao ublažiti situaciju: "Nisam rekao da ste glupe, nego sam rekao da ste neinteligentne, a to su dvije različite stvari."

Učitaj još