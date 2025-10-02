Prequel koji iznenađuje, a Taylor Kitsch briljira u akcijskom trileru

The Terminal List: Dark Wolf, Amazon Prime Video

Kada se prije tri godina pojavila originalna serija “The Terminal List”, bili smo zadovoljni što je Amazon uspio izbaciti nešto originalno i svježe. I to na temu vojske, ali sa zaista interesantnim twistom. Okosnica je serije bio velika zvijezda Chris Pratt, a serija je zaista uspjela, ocijenjena vrlo dobro, pa je vrlo brzo odobren i nastavak. No, “Dark Wolf ” nije nastavak nego je prequel, prednastavak, u kojem je sada glavna uloga Taylor Kitsch, dok Chris Pratt svoju ulogu reprizira samo na početku serije. Iskreno, ispočetka serija nam se nije osobito dopala, no kako su epizode prolazile, rastao je naš pozitivan sentiment, a tako, izgleda, i publike jer serija do sada ima ponovo visoku ocjenu. Iako smo i ranije pisali o Tayloru Kitschu kao svojevrsnom fenomenu, čovjeku koji je ostvario visoki utjecaj u filmskim i televizijskim krugovima a da ima neku doista veliku ulogu, ovdje je pokazao da mu nije strano pomalo degradirati sebe. Uobičajeno ga gledamo kao nekakvog zgodnog časnika u filmovima koji prije svega traže publiku, a ne nagrade, no ovdje je sasvim uklopljen u priču i svoju ulogu u njoj. Glumi Bena Edwardsa, Navy SEAL-a koji biva nečasno otpušten iz redova vojske, da bi mu bio ponuđeno posao kod prekaljenog CIA-inog veterana u opasnoj misiji ometanja iranskog nuklearnog programa. Ovdje će upoznati nešto čega u vojsci nema, umjesto jednostavnog ispunjenja misije, obavještajne intrige su nešto što Edwards mora shvatiti kako bi iz svega izvukao živu glavu i dovršio misiju. Kako serija teče, napetosti rastu, kao i nivo akcije i intrige, a najbolje je što se do pred kraj serije još ne možemo nazrijeti kakav će biti kraj. Jack Carr, autor originalne priče i scenarist ove serije, očito raspolaže s dovoljno talenta, gotovo na način kako su to radili ponajbolji autori ovog žanra. Emitiranje serije događa se i u najozbiljnijim trenucima za Bliski Istok, važne uloge u njoj imaju i izraelski operativci, no izgleda da to malo koga smeta, a uloge su postavljene i tako da su praktično depolitizirane. Naprosto je riječ o vrlo kvalitetnom akcijskom trileru jako dobre dinamike, kao i scena gdje je na početku pojedinih epizoda i upozorenje kako se radi o visokoj razini nasilja pa i mučenja. Uz Kitscha najistaknutiju ulogu ima Tom Hopper, engleski glumac koji unatoč ulogama u Igri prijestolja, “Čuvaj me s leđa”, “Terminatoru”, nije postigao profiliranost, a sumnjamo da će se to dogoditi i nakon ove serije, jer mu naprosto nedostaje karizme. Koju Kitsch očito ima, a i u adekvatnoj je ulozi.