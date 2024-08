Prepoznajete li ga? Jednu od uloga u novoj RTL-ovoj seriji igra i naš samozatajni glumac kojeg ne viđamo često u javnosti

Za samo tjedan dana, od ponedjeljka, 2. rujna u 20.15 sati na RTL-u, gledatelji će moći uživati u napetoj dramskoj poslastici 'Sjene prošlosti'. Iznenadni susret četiri prijateljice nakon dvadeset godina, tajne koje polako izlaze na površinu, želja za moći i brojne intrige dovest će do zločina i velike policijske istrage na čijem čelu su inspektori Darija i Kruno.

Nova RTL-ova dramska serija 'Sjene prošlosti' okupila je sjajna domaća glumačka imena, poput Jelene Perčin, Marine Fernandez, Ane Maras Harmander, Dajane Čuljak, Đorđa Kukuljice, Janka Rakoša, Jasmina Mekića, Matije Kačana i Arije Rizvić... Uz njih, svoje uloge suvereno nose i jedna od najcjenjenijih glumica mlađe generacije Tena Nemet Brankov te poznato kazališno i televizijsko lice Andrej Dojkić, koji će utjeloviti policijske inspektore Dariju i Krunu.

Okosnica radnje 'Sjena prošlosti' odnosi su četiri dominantne žene – Marte, Paule, Ane i Olge. Četiri prijateljice živjele su život klasičnih srednjoškolki, no kada manipulativna Marta odluči pripremiti okrutnu podvalu Olgi, njihovo se prijateljstvo raspada, zauvijek mijenjajući Olgin život. Dvadeset godina kasnije, Olga se vraća u rodni grad i putevi četiri bivše prijateljice ponovno se isprepleću. Želja za osvetom zbog nepravde iz prošlosti sve se više budi, a upravo to pokrenut će lavinu raznih, vrlo neočekivanih događaja, pa čak i ubojstva!

A upravo će taj misteriozni zločin pokušati razriješiti inspektori Darija i Kruno, vodeći složenu istragu, prepunu svjedoka i obrata, koja će prožimati seriju već od prve epizode. Tena Nemet Brankov utjelovit će mladu Dariju, koja je tek nedavno postala inspektorica i prvi put radi na velikom slučaju. Bila je u dugoj vezi koja se okončala jer je često bila odsutna i rastresena zbog posla. Iako joj je karijera najvažnija, osjeća se usamljeno i želi ljubav. Kolega Kruno joj se sviđa, ali ne želi napraviti prvi korak jer je za nju, prije svega, profesionalnost na prvome mjestu.

„Ambiciozna, strastvena, pomalo naivna i neiskusna, ali vrlo detaljna i pravedna u tome što radi. Jedna od njezinih karakteristika je to što vidi dobrotu u svakome, i vrlo brzo ostaje razočarana, često puta i šokirana ljudskim ponašanjem. Inspektor Rimac joj je veliki uzor i oslonac“, kaže Tena Nemet Brankov kojoj je ovo prva uloga „s ove strane zakona“, no vrlo se brzo povezala s likom inspektorice. „Vrlo brzo sam zavoljela Dariju, ima nešto lijepo u toj naivnosti i potpunoj otvorenosti prema svijetu i ljudima. Rekla bih da je dugo vremena bila sačuvana od stvarnog života. Naš zajednički nazivnik su posvećenost poslu, osjetljivost na nepravdu bilo koje vrste, i pomalo donkihotovska potreba da učinimo svijet boljim mjestom“.

Andrej Dojkić igra njezinog starijeg kolegu Krunu, inspektora koji je vrlo cijenjen među kolegama i nadređenima, no administracija i politika ga ne zanimaju pa je svjestan da neće napredovati dalje od sadašnje funkcije. Kad je to potrebno, vrlo je manipulativan i oštar prema osumnjičenima. Kao policajac, suočavao se s mnogim ružnim situacijama i viđao ljude u najgorem izdanju, što ga je učinilo pomalo ciničnim i nervoznim. Simpatizira kolegicu Dariju, ali je dovoljno iskusan da zna kako veze među kolegama obično završavaju loše. „Detektivi koje mi igramo pokušavaju cijeloj priči dati smisao, a to je da kroz seriju otkrivamo tko je ubojica, tko je počinio ubojstvo. Ovdje imamo jedan drugačiji način snimanja, mi već od prve epizode vidimo policijska ispitivanja koja objašnjavaju seriju. Zajedno s publikom pokušavamo shvatiti što se točno dogodilo i prikupiti dokaze“, kaže Andrej, kojemu ovo nije prvi put da je utjelovio nekog policijskog službenika, no ova se uloga ipak razlikuje.

„Prijašnji projekti konceptualno nisu bili ovako određeni, bili su više tipizirani kroz policijsku stanicu, postaju, ispitivanje. Ovo je ipak drugačije, ide se malo dublje, podrobnije, svaki od likova koji je osumnjičen ima svoju priču. Moramo voditi liniju svih tih priča da bismo sve njih mogli shvatiti te izvaditi iz njih dokaze i usmjeriti istragu u pravom smjeru“. A iako ih već godinama oboje veže Gavella, Tena i Andrej svoje će prve zajedničke scene odigrati upravo u RTL-ovoj seriji!

„Da, iako dijelimo istu pozornicu kao radno mjesto, do sada nismo imali prilike raditi zajedno u matičnom kazalištu... Nadam se da ćemo u budućnosti raditi zajedno jer je Andrej sjajan kolega“, ističe Tena.

Snimanje serije 'Sjene prošlosti' u punom je jeku, a dobra atmosfera na setu, oboje pričaju, uvelike doprinosi produktivnosti.

„Ekipa i atmosfera na setu su sjajni. Ovaj naš posao, kad nekome morate objasniti, ljudi uvijek vide završni proizvod i neke crvene tepihe, ali ovo je jako zahtjevan posao. Koliko mi ispred kamera, toliko i svi ovi ljudi iza kamera skupa pridonosimo da to izgleda kako treba, da opravdamo naš rad i projekt. Jako je važno da smo u dobrom okruženju, mogu reći da sam jako zadovoljan!“

„Atmosfera na setu je jako ugodna, unatoč zahtjevnom tempu snimanja stignemo se nasmijati i zabaviti. Radnja je vrlo kompleksna, prožimanje prošlosti i sadašnjosti doprinosi dinamici i napetosti priče, u čemu će gledatelji sigurno uživati“, zaključuje Tena.

A kako će teći napeta policijska istraga, mogu li Darija i Kruno uspjeti složiti sve dijelove slagalice i hoće li na kraju prevladati profesionalnost ili osjećaji, pokazat će nova RTL-ova serija 'Sjene prošlosti', koja je na rasporedu već od ponedjeljka, 2. rujna od 20.15 sati na RTL-u.

