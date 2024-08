Dijeta ju je koštala zdravlja! Marija Šerifović otkrila kako je završila na infuziji: Mislila sam da neću preživjeti

Srpska pjevačica Marija Šerifović prije dvije godine se pohvalila kako je krenula s fitness transformacijom te je tada otkrila kako je u nepunih 28 dana izgubila šest kilograma. Nakon toga Marija se više nije oglašavala o dijeti, ali nedavno je otkrila da joj je jedna ekstremno stroga dijeta na kojoj je bila prije početka snimanja spotova koštala zdravlja. Naime, pjevačica je pojela jedan uštipak i zbog toga je završila na infuziji. - Bila sam 22 dana na ekstremno strogoj dijeti prije početka snimanja spotova. Došao je na red prvi spot koji smo snimali Matija Cvek i ja za pjesmu „Pola sunca”, a onda su naši prijatelji poslali catering i oni imaju strašno dobre uštipke - prisjetila se Šerifović za Blic, pa dodala:

- Pojela sam jedan, stigla sam kući. Sutra sam imala snimanje spota za pjesmu „Idi dok te volim”. Zaspala sam negdje oko 23 sata, a oko jedan iza ponoći su me probudili stravični bolovi u trbuhu. Povraćala sam i sve što ide uz to, otišla sam na hitnu. A onda sam tek oko pola četiri zadrijemala. Međutim, tijekom noći sam se budila i bila sam blijeda kao krpa – rekla je pobjednica Eurosonga 2007. godine. No, nije mogla otkazati snimanje spota. - Donijeli su mi infuziju... Ne znam ni što su mi sve radili, to je možda jedan od najtežih dana u mom životu. Mislila sam da neću preživjeti - zaključila je.

VEZANI ČLANCI:

Godine 2022. otkrila je da vježba tri puta tjedno, a podijelila je i kako izgledaju njezini obroci u danu. Marija je detaljno ispričala što jede u kojem trenutno, kao i što joj stvara problem. - Za doručak jedem palentu, koja je daleko ukusnija kada se sprema na maslacu, ali je ja sada jedem na vodi i uz nju konzumiram mladi sir, koji ima malo masnoće i to bude lijepo. Volim i zobene pahuljice s jabukom, kivijem i bademima. Možete dodati i suhe šljive, strava je. Nekada kupim zdravi kruh, koji ne jedem često, ali je jako ukusan uz pureća prsa, salatu i rajčicu. Također jedem domaću pileću paštetu i sirni namaz - rekla je pjevačica. Dodala je da joj najviše glavobolja zadaje ručak, jer ne voli kuhana jela.

FOTO Znate li tko je Dorotea Budimir, a tko Željko Hudek? Ovo su prava imena naših glazbenika

- Tuna salata, druge lagane salate i tako dalje. Međutim, nemojte da vas ovo zavara, važne su i količine hrane koje unosite i važno je da se, prije nego što se krenete hraniti drugačije, napravite i krvnu sliku - upozorila je pjevačica Podsjetimo, Marija se gotovo cijeli život bori s viškom kilograma, no kako kaže, kada odluči smršaviti, onda strogo pazi i pridržava se plana prehrane.

VIDEO Sjećate li se RTL-ova voditelja Marka Lušića? Više nije dio medijskog svijeta i iznenadit ćete se čime se sad bavi