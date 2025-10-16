Preminuo legendarni glazbenik sarajevske scene, kolege i prijatelji se oproštaju

U 76. godini života preminuo je Ivica Vinković, legendarni bosanskohercegovački glazbenik i basist, koji je ostavio neizbrisiv trag na sarajevskoj pop i rock sceni tijekom njezina zlatnog doba. Tužnu vijest potvrdili su iz Muzičke produkcije BHRT-a, čiji je Vinković nekada bio član. "S velikom tugom primili smo vijest da nas je napustio Ivica Vinković, basist i bivši član našeg kolektiva. Ivica je bio član Zabavnog orkestra RTV Sarajevo. Tijekom svoje bogate i plodne karijere nastupao je s mnogim glazbenicima i sastavima, a posebnu pažnju zaslužuje njegov angažman u grupi Jutro, iz koje je kasnije nastalo Bijelo dugme, kao i u kultnoj grupi Ambasadori. Također, bio je član Sarajevo Big Banda. S poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na njega", izjavili su iz BHRT-a.

Vinković, koji je od sredine 60-ih godina prošlog stoljeća svirao bas gitaru, bio je među pionirima nove glazbene scene u bivšoj Jugoslaviji. Karijeru je započeo u sastavu Feniksi, jednom od prvih pop bendova na Balkanu, a potom je svirao u grupi The Golden Pins (Zlatne čiode), koju su osnovali braća Ljubo i Pero Grujić. Ovaj bend bio je jedan od prvih koji je nastupao na televiziji, u popularnoj emisiji Smjerom putokaza Televizije Zagreb. Tijekom tog razdoblja, Vinković je surađivao s mnogim istaknutim glazbenicima, uključujući Dženana Salkovića (poznatog kao Đani), Dragišu Buhu i Dulija Elsnera.

Njegov sljedeći važan korak u karijeri bio je poziv za audiciju u Plesni orkestar RTV Sarajevo, prateći sastav koji je nastupao na prestižnom festivalu Vaš šlager sezone. Samo godinu dana kasnije, pridružio se legendarnim Ambasadorima, bendu koji je obilježio pop glazbu 1970-ih godina. U vrijeme kada je Vinković postao član, pjevač grupe bio je Zdravko Čolić, kojeg je ubrzo zamijenila Ismeta Dervoz. Tijekom svoje karijere, Vinković je surađivao i s članovima Bijelog dugmeta. Sudjelovao je u snimanju njihovog ranog singla Top / Ove ću noći naći blues koji je objavljen 1974. godine, nekoliko mjeseci prije izlaska njihovog debitantskog albuma Kad bi' bio bijelo dugme.

U 80-ima, Vinković je nastavio suradnju s brojnim glazbenicima i sastavima, uključujući Indexe, s kojima je održao nekoliko koncerata i snimio jedan album. Kasnije je bio aktivan član Sarajevo Big Banda i sudjelovao u mnogim glazbenim projektima širom Bosne i Hercegovine, ostavljajući neizbrisiv trag u glazbenoj kulturi ovog prostora.