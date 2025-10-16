Posljednju poruku prije smrti Toše Proeski je poslao ovoj ženi: Na sudu je dokazivala njihovu vezu

Toše Proeski tragično je izgubio život 16. listopada 2007. godine u ranu zoru, nedaleko od Nove Gradiške, na autocesti Zagreb – Lipovac. Imao je samo 26 godina. Tog kobnog jutra sjedio je na suvozačkom mjestu u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski. Zbog neprilagođene brzine vozilo je udarilo u prikolicu tegljača upravo s one strane na kojoj je sjedio Toše. Preminuo je na mjestu nesreće. Vijest o njegovoj smrti potresla je regiju, a najveći šok, osim obitelji, doživjela je i Adrijana Budimir, za koju su mnogi vjerovali da je bila najveća ljubav makedonskog slavujа. Tugu za njegovim preranim odlaskom mnogi ni danas ne mogu preboljeti. Njihovu je zajedničku budućnost zauvijek prekinula tragična sudbina. Upravo je Adrijana bila osoba kojoj je Toše poslao svoju posljednju poruku:

„Princezo moja jedina, lijepo mi pajki, pa ću te čuvati u snu. Sve ima smisla otkad si ponovo u mom životu. Volim te.“ Ova je poruka dospjela u javnost nakon njegove smrti, kada je Adrijana na sudu morala dokazivati da su bili u vezi. Tada je priložila više od 200 SMS poruka koje su svjedočile o njihovoj ljubavi i planovima za budućnost. Njihova je veza započela 2001. godine, ali je nakon tri godine prekinuta. Ponovno su se spojili 2007., kada su i započeli zajednički život. No iste godine, 16. listopada, Toše je poginuo u prometnoj nesreći. „Nekad mi je Toše nosio bijele ruže, moje omiljeno cvijeće. Sad ih ja nosim njemu na grob. Doktor mi je zabranio da idem u Kruševo, jer svaki put nakon što odem na Tošin grob – završim u bolnici“, ispričala je svojedobno shrvana Budimir. Nakon tragedije povukla se iz javnosti, nije se odrekla crnine i drastično je smršavjela.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita

Toše ju je, prema riječima bliskih osoba, planirao zaprositi, no njegov menadžment smatrao je da bi to moglo naštetiti njegovoj karijeri. U to vrijeme Adrijana je još igrala profesionalni rukomet, ali je ubrzo nakon nesreće prekinula sportsku karijeru. „Svi su mi govorili da život mora ići dalje, da ne smijem odustati. Ali ništa me nije veselilo. Ne sređujem se, ne šminkam, nigdje ne izlazim“, priznala je tada. U jednom je trenutku otvorila kozmetički salon, no ni to joj nije donijelo mir. Njihovu ljubav pratile su i brojne prepreke. Tošina menadžerica Ljiljana Petrović tvrdila je da oni nikada nisu bili u vezi. „Nikada nisam razumjela njezine posesivne reakcije. Na promociji albuma rekla mu je da sam svojim dolaskom sve pokvarila. Jednom sam ga nazvala, a ona se javila i rekla da on i ja ne možemo biti zajedno. Rekla sam mu da ću se povući ako to želi, ali on se nije mogao odlučiti. Govorio mi je da je postala nepodnošljiva“, prisjetila se Adrijana.

Zbog tih tvrdnji podigla je tužbu i dobila spor, dokazavši da je doista bila u vezi s pjevačem. „Ta je žena uništila moj život i ugled. Ljudi su me na ulici pitali jesam li stvarno bila s njim. Tužila sam je da pokažem istinu, ne zbog novca“, rekla je Adrijana, tada još uvijek vrhunska sportašica. Godinama je tugovala zbog gubitka svoje ljubavi, ali život joj je ipak pružio novu šansu za sreću – udala se za skopskog ugostitelja Johana, s kojim danas ima sina Maksima, starog osam godina.