Otkriven uzrok smrti Diane Keaton, posljednji mjeseci bili su srceparajući za voljene

Obitelj Oscarom nagrađene glumice Diane Keaton potvrdila je za magazin People da je hollywoodska diva preminula 11. listopada od upale pluća u 79. godini. U priopćenju su zahvalili na porukama ljubavi i podrške. Izvori bliski glumici otkrili su da su posljednji mjeseci bili iznimno teški, a prijatelj je izjavio kako se njezino zdravlje vrlo naglo i neočekivano pogoršalo, što je bilo srceparajuće za njezine voljene.

Diane Keaton svoju borbu s bolešću držala je u potpunoj privatnosti. Znakovi problema bili su vidljivi ranije, kada je u ožujku prodala svoju "kuću iz snova" u Los Angelesu za 29 milijuna eura, iako je planirala u njoj ostati zauvijek. Susjedi su potvrdili da glumicu, koju su najčešće viđali u šetnjama sa psom, nisu vidjeli mjesecima, a njezina zadnja objava na Instagramu datira iz travnja, kada je podijelila sliku sa psom Reggiejem.

Prijateljica o posljednjim danima Diane Keaton, ovaj detalj posebno ju je šokirao

Obitelj je zamolila da se, u skladu s njezinom ljubavi prema životinjama i beskućnicima, donacije u njezino sjećanje upute lokalnoj banci hrane ili skloništu. Podsjetimo, glumičina prijateljica, kantautorica Carole Bayer Sager, prije nekoliko dana otkrila je detalje o njihovom posljednjem susretu. Također u intervjuu za People priznala je da ju je zapanjio izgled glumice. - Vidjela sam je prije dva ili tri tjedna i bila je jako mršava. Izgubila je puno kilograma - izjavila je. Izvori su potvrdili da se njezino zdravlje naglo pogoršalo, no ona je svoju bitku odlučila voditi potpuno privatno, čak i od najbližih prijatelja. Unatoč zabrinjavajućem izgledu, Sager ističe da je Keaton do kraja zadržala svoj neumorni duh. - Bila je čarobno svjetlo za sve. Bila je sretna, optimistična i kreativna; nikada nije prestala stvarati - prisjetila se.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Keaton, ikona stila i zvijezda filmova poput “Annie Hall” i “Kum”, nikada se nije udavala, no u pedesetima je posvojila dvoje djece, kćer Dexter i sina Dukea, koji su postali središte njezina svijeta. U intervjuu za AARP 2012. godine iskreno je progovorila o strahu od starenja i želji da što dulje bude uz njih. - Svjesna sam da je moj otac umro sa 68, a majka je bila u ranim sedamdesetima kada joj je mozak počeo slabiti. Kad pomislim na svoju djecu u njihovim dvadesetima i tridesetima, a sebe u sedamdesetima i osamdesetima, to me brine. Želim biti tu za njih - izjavila je Keaton, otkrivajući svoju najdublju brigu.