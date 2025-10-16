Naši Portali
GLUMAČKA IKONA

Otkriven uzrok smrti Diane Keaton, posljednji mjeseci bili su srceparajući za voljene

VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 09:15

Obitelj hollywoodske ikone Diane Keaton otkrila je da je glumica preminula od posljedica upale pluća, kao i to da se njezino zdravlje naglo i neočekivano pogoršalo, a posljednje mjesece provela je povučeno iz javnosti

Obitelj Oscarom nagrađene glumice Diane Keaton potvrdila je za magazin People da je hollywoodska diva preminula 11. listopada od upale pluća u 79. godini. U priopćenju su zahvalili na porukama ljubavi i podrške. Izvori bliski glumici otkrili su da su posljednji mjeseci bili iznimno teški, a prijatelj je izjavio kako se njezino zdravlje vrlo naglo i neočekivano pogoršalo, što je bilo srceparajuće za njezine voljene.

Diane Keaton svoju borbu s bolešću držala je u potpunoj privatnosti. Znakovi problema bili su vidljivi ranije, kada je u ožujku prodala svoju "kuću iz snova" u Los Angelesu za 29 milijuna eura, iako je planirala u njoj ostati zauvijek. Susjedi su potvrdili da glumicu, koju su najčešće viđali u šetnjama sa psom, nisu vidjeli mjesecima, a njezina zadnja objava na Instagramu datira iz travnja, kada je podijelila sliku sa psom Reggiejem.

Obitelj je zamolila da se, u skladu s njezinom ljubavi prema životinjama i beskućnicima, donacije u njezino sjećanje upute lokalnoj banci hrane ili skloništu. Podsjetimo, glumičina prijateljica, kantautorica Carole Bayer Sager, prije nekoliko dana otkrila je detalje o njihovom posljednjem susretu. Također u intervjuu za People priznala je da ju je zapanjio izgled glumice. - Vidjela sam je prije dva ili tri tjedna i bila je jako mršava. Izgubila je puno kilograma - izjavila je. Izvori su potvrdili da se njezino zdravlje naglo pogoršalo, no ona je svoju bitku odlučila voditi potpuno privatno, čak i od najbližih prijatelja. Unatoč zabrinjavajućem izgledu, Sager ističe da je Keaton do kraja zadržala svoj neumorni duh. - Bila je čarobno svjetlo za sve. Bila je sretna, optimistična i kreativna; nikada nije prestala stvarati - prisjetila se.

Keaton, ikona stila i zvijezda filmova poput “Annie Hall” i “Kum”, nikada se nije udavala, no u pedesetima je posvojila dvoje djece, kćer Dexter i sina Dukea, koji su postali središte njezina svijeta. U intervjuu za AARP 2012. godine iskreno je progovorila o strahu od starenja i želji da što dulje bude uz njih. - Svjesna sam da je moj otac umro sa 68, a majka je bila u ranim sedamdesetima kada joj je mozak počeo slabiti. Kad pomislim na svoju djecu u njihovim dvadesetima i tridesetima, a sebe u sedamdesetima i osamdesetima, to me brine. Želim biti tu za njih - izjavila je Keaton, otkrivajući svoju najdublju brigu.

showbiz upala pluća uzrok smrti smrt Hollywood ikona glumica Diane Keaton

