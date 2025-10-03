Naši Portali
U 83. GODINI

Preminuo je naš poznati fotograf Ivan Balić Cobra

03.10.2025.
u 19:56

Rođen je u Zagrebu gdje je završio Školu primijenjene umjetnosti (foto-odjel). Nakon usavršavanja na Famous Photographer School u Münchenu i na Bundesfachschule für Fotografie u Hamburgu počinje snimati za najpoznatije modne kuće i ostale kompanije

U 83. godini preminuo je naš poznati fotograf Ivan Balić Cobra, javlja u svom priopćenju kazalište Komedija. - Ivan Balić Cobra bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih modnih fotografa. Rođen je u Zagrebu gdje je završio Školu primijenjene umjetnosti (foto-odjel). Nakon usavršavanja na Famous Photographer School u Münchenu i na Bundesfachschule für Fotografie u Hamburgu počinje snimati za najpoznatije modne kuće i ostale kompanije, među kojima su Enrico Coveri, Coca-Cola, INA, Siscia, Varteks, Jugoplastika, Woolmark, Lisca, Pounje i dr. Fotografije mu se objavljuju u mnogim svjetskim i domaćim časopisima", stoji u priopćenju. "Izlagao je na mnogim domaćim i svjetskim izložbama. Bio je član je ULUPUH-a (Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti), HZSU-a (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika), HND-a (Hrvatsko novinarsko društvo), FEP-a (Federation of European Photographers), PP of E (Professional Photographers of Europe), WCPP-a (World Council of Professional Photographers). Osim modnom, bavio se i kazališnom fotografijom, uglavnom vezan uz Kazalište Komedija, u kojem je u svibnju ove godine postavljena izložba njegovih fotografija iz predstava ovog kazališta", navodi se dalje. U mladosti svirao je i pjevao u legendarnim grupama Bijele strijele i Roboti, pionirima rock scene u bivšoj državi. Posljednji ispraćaj gospodina Ivana Balića Cobre bit će u utorak, 7. listopada 2025. u 14 sati na zagrebačkom krematoriju", izvijestili su iz Komedije - piše u priopćenju iz Komedije. 

Ivan Balić Cobra u svibnju ove godine obilježio je veliku obljetnicu u karijeri velikom retrospektivnom izložbom autorskih fotografija '75 godina u oku kamere'. Događaj u foajeu Kazališta Komedija privukao je tada brojne poštovatelje, a medijsku pažnju posebno je izazvala najavna fotografija – portret njegove bivše supruge, glumice Mile Elegović. Ona je i sama aktivno sudjelovala u promociji, najavljujući izložbu na društvenim mrežama. Nakon otvorenja izložbe, Mila Elegović je na Instagramu podijelila emotivnu poruku. - Bravo Cobrica, puno godina...puno fotografija. Hvala kazalištu Komediji, Davoru Schopf i divnoj Sanji na trudu i predivnoj izložbi - napisala je. Objavu je zaokružila dirljivim riječima: "Sad je red da ja zaplješćem tebi...za sve... - poručila je bivšem suprugu.

showbiz Ivan Balić Cobra

