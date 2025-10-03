Fatalna plavuša sve je zbunila objavom novih fotografija sa suprugom Blanke Vlašić, evo gdje su bili

Fatalna plavuša koju već mjesecima povezuju sa suprugom Blanke Vlašić, belgijska spisateljica Charlotte van Looy, iznenadila je pratitelje objavivši nove fotografije sa sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom. Prije nekoliko tjedana Charlotte je Rubena prestala pratiti na Instagramu, pa su se svi zapitali što to znači, no novom objavom dala je naslutiti da su i dalje u bliskim odnosima. Naime, par je bio na romantičnom putovanju u Italiji. ''Ljeto u Pugliji. Dvanaest bodova, momci. Dvanaest bodova. Jesen/zima u Belgiji: diskvalificirani", napisala je Charlotte uz niz fotografija s Rubenom.

Inače, belgijska spisateljica došla je u središte pozornosti zbog odnosa s Rubenom. Na svom je Instagramu objavila niz ljetnih fotografija, a među njima i jednu na kojoj pozira s Rubenom, uz kratak opis: "Ljeto 2025. Zahvalna", stoji uz fotografije. Ovaj potez iznenadio je mnoge s obzirom na nedavne turbulencije u njihovu odnosu koje su se odvijale na društvenim mrežama.

Objava dolazi nedugo nakon što je Charlotte prestala pratiti Rubena na Instagramu i iz opisa profila uklonila simbole koji su upućivali na njihovu vezu, što su mnogi protumačili kao prekid. Ipak, nije obrisala njihove stare fotografije. S druge strane, belgijski novinar nju i dalje prati, a u opisu njegova profila i dalje stoji slovo 'C', što produbljuje misterij i potiče nagađanja o prirodi njihovog odnosa.

Sapunica je eskalirala početkom godine kada je Charlotte, odgovarajući na komentare, šokirala priznanjem. Otkrila je da je s Rubenom u vezi gotovo šest godina te da dijele isti dom posljednje četiri, potvrdivši tako dugogodišnje glasine i bacivši novo svjetlo na njegov brak s Blankom Vlašić, s kojom se vjenčao u svibnju 2022.

FOTO Blanka Vlašić kriomice snimljena u posebnom društvu! Sin Mondo već vozi romobil, a ona odjenula zanimljivu kombinaciju

Situacija je postala još kompleksnija kada je Ruben Van Gucht krajem prošle godine priznao da su on i Blanka u otvorenom braku, temeljenom na iskrenosti. Par je u braku dobio sina Monda, koji je na svijet stigao šest mjeseci nakon vjenčanja. Podsjetimo, Blanka i Ruben posljednji put su viđeni zajedno u veljači ove godine, kada je belgijski novinar na svojim društvenim mrežama podijelio zajedničke trenutke sa suprugom i sinčićem Mondom u Splitu.

Ruben nije krio oduševljenje Splitom, podijelivši na svom Instagram profilu videozapis koji svjedoči o obiteljskoj idili. Na snimku maleni Mondo uživa u ljuljanju u parku Zvončac. Iz objavljenog storija vidljivo je da Belgijac na ruci i dalje nosi vjenčani prsten, na osnovu čega se moglo zaključiti kako između njega i Blanke i dalje vlada bračno zajedništvo. U pozadini vidimo Blanku kako sa psom promatra supruga i sina dok se igraju.