FOTO Kakva promjena! Joško Gvardiol više ovako ne izgleda: Nove fotke iznenadile fanove našeg reprezentativca

Naš proslavljeni nogometni reprezentativac i stup obrane Manchester Cityja, Joško Gvardiol, ponovno je u centru pažnje, no ovoga puta ne zbog maestralnog poteza na terenu, već zbog drastične promjene izgleda. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, 23-godišnji Zagrepčanin zapalio je društvene mreže, pokazavši imidž kakav od njega nismo navikli vidjeti.

Gvardiol je podijelio seriju profesionalnih fotografija na kojima pozira s novom loptom za Svjetsko prvenstvo, jasno dajući do znanja da se radi o suradnji s globalnim sportskim brendom Adidasom. U retro crvenoj trenirci s kultne tri crte, bijeloj majici, crnim hlačama i crvenim tenisicama, Joško izgleda kao da je izašao iz modnog editorijala, samouvjereno pozirajući pred jarko crvenom pozadinom. No, ono što je svima zapelo za oko nije ni nova lopta ni odjevna kombinacija, već njegovo lice – gusta, tamna brada i bujna kovrčava kosa potpuna su suprotnost njegovom uobičajenom, dječačkom izgledu s uredno podšišanom kosom i bez brade. "Nova lopta. Vrijeme je za igru", napisao je kratko na engleskom jeziku uz objavu, tagirajući Adidas i Svjetsko prvenstvo.

Reakcije nisu izostale. Dok su jedni hvalili njegov odvažan i zreliji stil, drugi su bili potpuno zbunjeni neočekivanom transformacijom. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a mnogi su ga u šali uspoređivali s drugim poznatim licima. "Mo Salah, jesi li to ti?", upitao je jedan pratitelj, aludirajući na nevjerojatnu sličnost s egipatskom nogometnom zvijezdom i igračem Liverpoola. Drugi je otišao korak dalje u usporedbama i napisao: "Pablo Escobar", izazvavši smijeh ostalih pratitelja.

Inače, Hrvatski reprezentativac i jedan od najskupljih braniča svijeta Joško Gvardiol nedavno je oduševio javnost svojom skromnošću. Dok se njegovi suigrači iz Manchester Cityja razmeću voznim parkom vrijednim milijune, on ostaje vjeran njemačkom klasiku.

Na društvenim mrežama nedavno je postala viralna snimka koja prikazuje dolazak zvijezda Manchester Cityja na trening. Navijači okupljeni ispred klupskog kampa imali su priliku vidjeti pravu reviju luksuznih automobila – od Rolls-Royce Phantoma do Lamborghini Aventadora i Mercedesovih G-klasa.

No, usred blještavila skupocjenih jurilica, pojavio se prizor koji je izazvao lavinu pozitivnih reakcija. Iz jednog automobila izašao je Joško Gvardiol, hrvatski stoper plaćen 90 milijuna eura, koji je na posao stigao u, za nogometne prilike, iznimno skromnom vozilu.

Dok njegovi suigrači poput Rúbena Diasa i Johna Stonesa upravljaju automobilima čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 400.000 eura, a Phil Foden i Matheus Nunes voze Mercedese od 200.000 eura, Gvardiol je odabrao Volkswagen Golf. Iako se radi o najsnažnijoj R verziji, čija cijena s dodatnom opremom doseže oko 55.000 eura, taj je iznos i dalje neusporediv s voznim parkom ostatka momčadi. Ta razlika nije promakla navijačima koji su u Gvardiolovu izboru prepoznali dokaz prizemljenosti unatoč godišnjoj plaći koja premašuje 12 milijuna eura.