Preminuo je James Foley, redatelj poznat po franšizi 'Pedeset nijansi sive'

Svijet filma oprostio se od Jamesa Foleyja, svestranog redatelja čija je karijera trajala desetljećima. Preminuo je u 71. godini u Los Angelesu, "mirno u snu", nakon višegodišnje borbe s tumorom na mozgu, potvrdio je njegov predstavnik za The Hollywood Reporter. Foleyjev redateljski opus uključuje klasike poput "Izbliza" (1986.), adaptaciju Mametove drame "Glengarry Glen Ross" (1992.) s Al Pacinom i Alecom Baldwinom, triler "Strah" (1996.) te posljednja dva filma izuzetno popularne franšize "Pedeset nijansi" – "Pedeset nijansi mračniji" (2017.) i "Pedeset nijansi slobodniji" (2018.). Foley je preuzeo redateljsku palicu za uspješne nastavke erotske sage nakon što je prvi dio režirala Sam Taylor-Johnson.

Na televiziji, Foley je ostavio trag režirajući epizode Netflixove uspješnice "Kuća od karata", Showtimeovog hita "Milijarde" te kultne serije "Twin Peaks". Rođen 28. prosinca 1953. u Brooklynu, studirao je film na Sveučilištu New York i Sveučilištu Južne Kalifornije. Ključnim za početak karijere smatrao je susret s redateljem Halom Ashbyjem, koji mu je pružio prvu priliku i time ga, kako je sam rekao, "učinio održivim" u Hollywoodu.

Foleyjev redateljski debi bio je 1984. romantičnom dramom "Nesmotreni" (Reckless). Već sljedeće godine započeo je iznimno uspješnu suradnju s Madonnom, režiravši njezin glazbeni spot za hit "Dress You Up". Ovo partnerstvo s kraljicom popa nastavilo se kroz režiju spotova za pjesme "Live to Tell", "Papa Don’t Preach" i "True Blue", te film "Tko je ta djevojka?" (1987.). O snimanju spota "Papa Don’t Preach" govorio je kao o "čarobnom sjećanju".

Tijekom karijere surađivao je s brojnim holivudskim zvijezdama poput Seana Penna, Christophera Walkena, Eda Harrisa, Kevina Spaceyja, Marka Wahlberga i Halle Berry. Nakon lošeg iskustva na filmu "Savršeni stranac" (2007.), uzeo je pauzu od režiranja filmova sve do preuzimanja franšize "Pedeset nijansi". Svoju dugovječnost u poslu pripisivao je praktičnom pristupu i empatiji prema glumcima: "Najbolji glumci žele biti režirani. Jednom kada ste na istoj valnoj duljini, dobivate nevjerojatne rezultate." Njegova dva filma iz serijala "Pedeset nijansi" zajedno su zaradila preko 700 milijuna dolara. "Pedeset nijansi slobodniji" (2018.) bio je njegov posljednji redateljski projekt. Iza sebe je ostavio brata Kevina, sestre Eileen i Jo Ann te nećaka Quinna.