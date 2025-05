Drama uoči Eurovizije! Irska ima zahtjev koji se neće nimalo svidjeti ovoj državi

Irska javna televizija RTÉ postala je četvrti emiter koji je javno zatražio od Europske radiodifuzijske unije (EBU) da omogući raspravu o uključivanju Izraela u natjecanje za pjesmu Eurovizije, prenosi The Guardian. Zahtjev je uputio glavni direktor RTÉ-a, Kevin Bakhurst, nakon poziva članova Nacionalnog sindikata novinara (NUJ) pri RTÉ-u, koji su tražili da se televizija formalno usprotivi sudjelovanju Izraela. Bakhurst je izjavio kako je "zgrožen događanjima na Bliskom istoku i strašnim posljedicama koje trpe civili u Gazi, kao i sudbinom izraelskih talaca." Naglasio je kako RTÉ, tražeći raspravu, ostaje svjestan svojih obveza kao neovisan i nepristran pružatelj vijesti te potrebe za održavanjem objektivnosti u izvještavanju o ratu, ali i "ozbiljnog političkog pritiska izraelske vlade na izraelsku javnu televiziju Kan".

Iako Bakhurst nije išao toliko daleko koliko su tražili članovi NUJ-a, koji su pozivali na potpuno protivljenje, njegov zahtjev za otvorenom debatom slijedi slične inicijative javnih servisa Islanda, Slovenije i Španjolske. Ove zemlje smatraju da bi javni emiteri trebali imati mogućnost otvoreno raspravljati o ovom pitanju, umjesto da EBU diktira stav. Sam Bakhurst je pojasnio da RTÉ neće povući irsku predstavnicu s natjecanja te da ne želi "potkopati" izraelski javni servis Kan, koji je, prema njegovim riječima, u "prilično nesigurnom položaju". Istaknuo je da je pitanje "vrlo komplicirano" i da je, s obzirom na "razinu javne zabrinutosti", potrebna nova rasprava.

EBU je, s druge strane, dosljedno odbijao pozive na bojkot, ističući da je Eurovizija natjecanje između javnih emitera, a ne vlada, te da mora ostati apolitičan. Martin Green, novoimenovani direktor Eurovizije, komentirao je pismo NUJ-a rekavši da se "nijedan član EBU-a koji sudjeluje nije javno usprotivio sudjelovanju izraelske televizije Kan". Dodao je da EBU "razumije zabrinutost i duboko ukorijenjena stajališta oko trenutnog sukoba na Bliskom istoku", ali da nije uloga EBU-a da "pravi usporedbe između sukoba". Naglasio je da EBU podržava izraelskog člana Kan protiv prijetnji privatizacijom ili gašenjem od strane izraelske vlade te da je njihova pozicija usklađena s drugim međunarodnim organizacijama koje su zadržale inkluzivan stav prema izraelskim sudionicima.

Pritisak na EBU ne dolazi samo od nacionalnih televizija. Više od 70 bivših sudionika Eurovizije, uključujući pobjednike poput Salvadora Sobrala iz Portugala (2017.) i Charlieja McGettigana iz Irske (1994.), potpisalo je otvoreno pismo kojim se zahtijeva da se Izraelu i televiziji Kan zabrani sudjelovanje. U pismu se Kan optužuje da je "sudionik u izraelskom genocidu nad Palestincima u Gazi i desetljećima dugom režimu aparthejda i vojne okupacije protiv cijelog palestinskog naroda". Potpisnici, među kojima je i britanska predstavnica iz 2023., Mae Muller, koja je Židovka, navode da je Eurovizija 2024. bila "najpolitiziranije, najkaotičnije i najneugodnije natjecanje u povijesti".

Emma O'Kelly, predsjednica Dublinske podružnice NUJ-a, objasnila je razloge slanja pisma glavnom direktoru RTÉ-a, ističući kako članovi sindikata smatraju da Izraelu ne bi trebalo dopustiti sudjelovanje. "Kao novinari, primjećujemo izraelsko ciljanje i ubijanje palestinskih medijskih radnika," izjavila je, dodajući da postoji "moralna obveza RTÉ-a i EBU-a da djeluju i suspendiraju Izrael." O'Kelly je povukla paralelu sa slučajem Rusije, koja je suspendirana iz natjecanja nekoliko dana nakon invazije na Ukrajinu u veljači 2022. "Vjerujemo da je to tada bio ispravan pravac djelovanja, ali nažalost, akcije Izraela tijekom protekle godine i pol u Gazi stavile su ono što je Rusija učinila u tim prvim danima u Ukrajini apsolutno u drugi plan," rekla je, navodeći brojku od preko 50.000 ubijenih u Gazi i slučaj za "vjerojatni genocid" pred međunarodnim sudovima. "Pitamo EBU, gdje povlači crtu? Ako sve ovo nije dovoljno, što jest?"

Izrael će na Euroviziji 2025., koji se održava u Baselu u Švicarskoj od 13. do 17. svibnja, predstavljati Yuval Raphael, 24-godišnja pjevačica koja je preživjela napad Hamasa na glazbenom festivalu Nova 7. listopada 2023., kada je ubijeno 1.200 ljudi, a 251 osoba oteta, što je bio povod za izraelsku vojnu kampanju u Gazi. Unatoč kontroverzama, Raphael je stigla u Basel i započela s probama. Njezin nastup s baladom "New Day Will Rise" bit će solo, u crnoj odjeći, pored velikog lustera po kojem se može penjati. Scenografija će uključivati i balkon, za koji izraelska delegacija kaže da je "simboličan naklon" poznatoj slici Theodora Herzla na balkonu u Baselu tijekom Petog cionističkog kongresa 1901. Izraelska delegacija poručuje da su fokusirani na pjesmu i nastup, unatoč prosvjedima. EBU je također uveo strogi novi kodeks ponašanja koji zabranjuje natjecateljima bilo kakve javne političke komentare, kao i maltretiranje drugih natjecatelja, a uvedena su i nova pravila o zastavama koja ograničavaju isticanje ne-nacionalnih zastava na pozornici.