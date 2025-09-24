Preminula talijanska diva, igrala je u 'The Pink Pantheru', a mnogima je bila muza zlatnog doba

Claudia Cardinale, ikona poslijeratne talijanske kinematografije, preminula je u 88. godini života u Parizu, izvijestili su francuski mediji. Njezin agent, Laurent Savry, u poruci poslanom AFP-u istaknuo je: "Ostavila nam je naslijeđe slobode i inspiracije." Cardinale je odrasla u Tunisu, u obitelji sicilijanskog podrijetla, a u filmski svijet zakoračila 1957. godine, nakon što je pobijedila na natjecanju ljepote u Tunisu, nagrađena putovanjem na Filmski festival u Veneciji.

Rana faza njezine karijere bila je obilježena osobnim teškoćama, uključujući tajnu trudnoću, koju je opisivala kao posljedicu nasilne veze. Godine 1958. rodila je sina Patricka u Londonu, kojeg su u početku odgajali njezini roditelji. Nakon nekoliko manjih uloga, međunarodnu slavu stekla je 1963. godine pojavivši se u filmu Federica Fellinija 8 ½, a iste godine i u Leopardu uz Burta Lancastera.

Brzo je stekla popularnost i u Hollywoodu, pojavivši se u humorističnom hitu Pink Panther redatelja Blakea Edwardsa te u kultnom filmu Sergija Leonea Once Upon a Time in the West iz 1968. godine. No, njezina karijera doživjela je značajan pad 1970-ih godina, nakon što je prekinula vezu s filmskim producentom Francom Cristaldijem i započela novu s redateljem Pasqualem Squitierijem, s kojim je dobila kćer Claudiju.

Bijesan zbog njezinog odlaska, Cristaldi je molio prijatelje i suradnike u talijanskoj filmskoj industriji da izopće Cardinale, što je, među ostalim, dovelo do toga da ju je redatelj Luchino Visconti odbio za svoj posljednji film Nevina iz 1976. godine. Cardinale je u tim trenucima, kako je kasnije priznala, otkrila da je ostala bez novca na bankovnom računu.

Franco Zeffirelli pružio joj je priliku, dodijelivši joj ulogu u televizijskoj mini seriji Isus iz Nazareta iz 1977. godine. Nakon toga, nastavila je suradnju s europskim redateljima, uključujući Wernera Herzoga i Marca Bellocchija. Nagrada za životno djelo koju je primila na Berlinskom filmskom festivalu 2002. godine, bila je kruna njezine izuzetne karijere. Tada je izjavila: "Proživjela sam više od 150 života: kao prostitutka, svetica, romantičarka, svaka vrsta žene. Divno je imati priliku mijenjati se."