Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNA VIJEST

Preminula talijanska diva, igrala je u 'The Pink Pantheru', a mnogima je bila muza zlatnog doba

Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 08:30

Preminula je glumačka diva talijanske kinematografije, Claudia Cardinale.

Claudia Cardinale, ikona poslijeratne talijanske kinematografije, preminula je u 88. godini života u Parizu, izvijestili su francuski mediji. Njezin agent, Laurent Savry, u poruci poslanom AFP-u istaknuo je: "Ostavila nam je naslijeđe slobode i inspiracije." Cardinale je odrasla u Tunisu, u obitelji sicilijanskog podrijetla, a u filmski svijet zakoračila 1957. godine, nakon što je pobijedila na natjecanju ljepote u Tunisu, nagrađena putovanjem na Filmski festival u Veneciji.

Rana faza njezine karijere bila je obilježena osobnim teškoćama, uključujući tajnu trudnoću, koju je opisivala kao posljedicu nasilne veze. Godine 1958. rodila je sina Patricka u Londonu, kojeg su u početku odgajali njezini roditelji. Nakon nekoliko manjih uloga, međunarodnu slavu stekla je 1963. godine pojavivši se u filmu Federica Fellinija 8 ½, a iste godine i u Leopardu uz Burta Lancastera.

Brzo je stekla popularnost i u Hollywoodu, pojavivši se u humorističnom hitu Pink Panther redatelja Blakea Edwardsa te u kultnom filmu Sergija Leonea Once Upon a Time in the West iz 1968. godine. No, njezina karijera doživjela je značajan pad 1970-ih godina, nakon što je prekinula vezu s filmskim producentom Francom Cristaldijem i započela novu s redateljem Pasqualem Squitierijem, s kojim je dobila kćer Claudiju.

VIDEO Ella Dvornik: 'Imam svojih sedam dana s djecom pod nadzorom, to je užasno teško'
1/22

Bijesan zbog njezinog odlaska, Cristaldi je molio prijatelje i suradnike u talijanskoj filmskoj industriji da izopće Cardinale, što je, među ostalim, dovelo do toga da ju je redatelj Luchino Visconti odbio za svoj posljednji film Nevina iz 1976. godine. Cardinale je u tim trenucima, kako je kasnije priznala, otkrila da je ostala bez novca na bankovnom računu.

Franco Zeffirelli pružio joj je priliku, dodijelivši joj ulogu u televizijskoj mini seriji Isus iz Nazareta iz 1977. godine. Nakon toga, nastavila je suradnju s europskim redateljima, uključujući Wernera Herzoga i Marca Bellocchija. Nagrada za životno djelo koju je primila na Berlinskom filmskom festivalu 2002. godine, bila je kruna njezine izuzetne karijere. Tada je izjavila: "Proživjela sam više od 150 života: kao prostitutka, svetica, romantičarka, svaka vrsta žene. Divno je imati priliku mijenjati se."

Ključne riječi
Claudia Cardinale smrt showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
FA
FACA00
08:34 24.09.2025.

Iznenada preminula u 88. godini ???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"KRAVA"

Film inspiriran životom don Branka Sbutege premijerno na 61. Chicago Film Festivalu

– Iskoristili smo don Sbuteginu priču kao temelj za ovaj film uz dozvolu njegova brata, a smatramo da njime činimo i uslugu crnogorskoj kulturi. Poznato je kako je don Branko Kotoranin koji se 90-ih godina posvetio borbi za neovisnost Crne Gore. Sama priča bavi se savješću, a događa se upravo u tom vremenu kada je savjest, odnosno neodustajanje od nje, bila od neobične važnosti, rekao nam je redatelj filma Pavo Marinković.

Učitaj još