#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
NA POZNATOJ LOKACIJI

Naša voditeljica objavila fotografiju bez šminke i poslala snažnu poruku: 'Iz pepela srama rađaju se kraljice'

Foto: Instagram
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 08:00

Umjesto da se slomila, rekla je: "Nikad više" i postala još moćnija verzija sebe. Ona je nosila krunu, ja nekad potpetice… danas bez make-upa i u gojzericama. Nije do outfita, do stava je, poručila je Ivana

Poznata hrvatska novinarka i voditeljica Ivana Paradžiković ponovno je uspjela zaintrigirati i oduševiti javnost svojom najnovijom objavom na Instagramu. Voditeljica je objavila niz fotografija snimljenih u Dubrovniku, a pratitelje je zaintigriralo to što na sebi uopće nema šminku. 

- Iz pepela srama rađaju se kraljice. Kao Cersei u "Game of Thrones". Umjesto da se slomila, rekla je: "Nikad više" i postala još moćnija verzija sebe. Ona je nosila krunu, ja nekad potpetice… danas bez make-upa i u gojzericama. Nije do outfita, do stava je, poručila je. Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komentari puni divljenja. "Prava žena, snažna i lipa, to se traži, pusti šminku i štikle", napisao je jedan pratitelj, savršeno sažimajući dojam koji je Ivana ostavila. "Prekrasne fotografije... što se koristi za 'hvatanje' trenutka? Stvarno vrlo kvalitetne fotke!", pohvalio je drugi vizualnu stranu objave. 

Ivana je u svibnju proslavila je svoj 44. rođendan, podijelivši s pratiteljima da je ostvarila sve o čemu je sanjala te da su joj sada u fokusu putovanja i prijateljstva. No, njezina priča o transformaciji tu ne staje budući da potvrđeno kako se vraća akademskoj karijeri na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje će kao vanjska suradnica na Odjelu za komunikologiju držati predavanja.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
1/42

Paradžiković je nedavno objavila kako je njena obitelj postala bogatija za preslatkog člana, štene francuskog buldoga koje je unijelo pravu pomutnju, ali i neizmjernu radost. - Pa poludjet ću od sreće. Zove se Obi.. Obi van Kenobi! Razbrčkao nam je živote, sve okrenuo naglavačke, ali unio sreću i ljubav neopisivu! Ljudi, pa ja imam novu bebu u obitelji - napisala je oduševljena Ivana uz seriju fotografija na kojima pozira sa svojim novim četveronožnim prijateljem.

Dolazak malenog Obija ima posebno značenje jer dolazi nakon tužnog razdoblja za novinarku, koja je u travnju ove godine ostala bez svog voljenog psa Tita. Koliku je prazninu osjećala, najbolje je sama opisala u odgovoru jednom pratitelju koji je primijetio povratak njezina osmijeha. - Kuća bez psa je tuga! Zato sam skitala samo da nisam kući jer sam plakala stalno - priznala je iskreno, dajući do znanja koliko joj je teško pao gubitak dugogodišnjeg vjernog suputnika.

Naša pjevačica okrenula se duhovnoj glazbi: 'Osjetila sam poziv, nema osvrtanja nazad'
showbiz Dubrovnik Game of Thrones Ivana Paradžiković

Komentara 3

NI
nikola13782
08:44 24.09.2025.

VL smanji ovakve članke

AN
AnimaTor
08:37 24.09.2025.

TV NOVA , joj je bila baza i na neki naćin ju je stvorila .Odlaskom s NOVE , nije više toliko prisutna u medijima ma koliko god to ona pokušava kroz svoje planinarenje i putovanja.Nekako sada ispada kao da iskaće iz "paštete". Nije to to.

