Preminula poznata influencerica (42): Godinama je skrivala tešku bolest, dirljiva poruka slama srca

Svijet društvenih mreža potresla je vijest o preranoj smrti britanske influencerice Jess Hurrell, koja je preminula u 43. godini. Njezina je obitelj u subotu na njezinom Instagram profilu, koji prati više od 94.000 ljudi, objavila da je Jess izgubila osmogodišnju bitku s rakom. U emotivnoj objavi opisali su je kao osobu čija je pozitivna energija bila zarazna i koju su obitelj i prijatelji neizmjerno voljeli. "Čak i dok se osam godina borila s ovom groznom bolešću, ljudi nisu mogli vjerovati koliko je pozitivna i snažna. Većina nije ni znala da Jess nosi taj teret sa sobom jer je kroz život uvijek koračala poskakujući, s osmijehom i punom snagom. Srca su nam slomljena i zauvijek ćemo je se sjećati", stoji u izjavi obitelji. Jess je bila poznata po svom sadržaju o uređenju interijera, obiteljskim putovanjima i omiljenim receptima, stvarajući zajednicu koja je cijenila njezinu estetiku i vedar duh.

Prije nego što je postala uspješna kreatorica sadržaja i pokrenula iznimno popularan blog o uređenju interijera "Gold Is A Neutral", Jess je imala potpuno drugačiju karijeru. Radila je kao showbiz novinarka za jedne nacionalne novine, a o tom je razdoblju i sama pisala na svom blogu s dozom humora. "Iako sam se ludo zabavljala opijajući se s Dannyjem Dyerom na filmskom festivalu u Cannesu i odlazeći na večere s facama poput Toma Hardyja (da, to se stvarno dogodilo), s vremenom sam izgubila entuzijazam za divlje noći i završetke u 5 ujutro", napisala je. Taj je život zamijenila, kako je rekla, "znatno zdravijim poslom odgajanja svoja dva mala čovjeka", sina Raffertyja i kćeri Nellie, koje je dobila sa suprugom Davidom.

Upravo je njezin suprug David podijelio poruku koja je slomila srca tisuća pratitelja. Na dan kada bi proslavili 14. godišnjicu braka, oprostio se od supruge s kojom je proveo ukupno 25 godina, još od školskih dana. "Sretna ti godišnjica, draga. Ne mogu vjerovati da nismo dočekali četrnaestu, ali imao sam najnevjerojatnijih 25 godina i blagoslovljen sam što sam te upoznao. Mirno spavaj", napisao je David uz njihove zajedničke fotografije. Par se upoznao u školi i bili su u vezi 11 godina prije nego što su se vjenčali 2011. godine, a njihova ljubavna priča bila je inspiracija mnogima koji su ih pratili.

Ono što cijelu priču čini još tragičnijom jest činjenica da je Jess samo nekoliko mjeseci ranije, u veljači, podijelila detalje svoje duge i teške borbe, ali i objavila da je pobijedila bolest. U emotivnom videu otkrila je da joj je prije četiri i pol godine dijagnosticiran melanom u 2. stadiju koji je napredovao do 4. stadija. "Nisam znala hoću li biti tu da gledam svoju djecu kako odrastaju. Zato sam započela dvije godine imunoterapije", napisala je. Nakon što se činilo da je sve u redu, otkrili su da se melanom proširio na mozak. Uslijedila je radioterapija koja je, kako je tada napisala, "uspjela" i tumori su "nestali". U siječnju je završila s liječenjem i saznala da je "slobodna od raka". Svoju je objavu zaključila riječima: "Svaki dan je privilegija... Nikad ne zaboravljam koliko sam sretna što sam ovdje i nastavit ću živjeti svoj život, istraživati, slaviti sve... Jer ovdje smo da se dobro provedemo, a ne dugo, i nikad ne znate kada će vam netko ili nešto izvući tlo pod nogama."

Nakon objave o njezinoj smrti, ispod obiteljske objave i posljednjih Jessinih fotografija zaredale su se tisuće komentara i izraza sućuti. Njezini pratitelji, kolege influenceri i prijatelji izrazili su šok i tugu, opisujući je kao osobu koja je ostavila neizbrisiv trag. "Zar nije čudno kako, čak i ako nikada niste upoznali osobu, osjećate onaj srceparajući osjećaj dok čitate ovu poražavajuću vijest. Tako lijepa duša, prerano uzeta", napisala je jedna pratiteljica. Mnogi su isticali njezinu nevjerojatnu energiju i utjecaj. "Osvjetljavala je svaku sobu. Učinila je svaku zabavu, večer kod kuće, WhatsApp grupu, odlazak u park i odmor milijun puta boljim samim time što je bila tamo. Život će biti toliko dosadniji, tiši i manje lijep bez nje", napisala je bliska prijateljica. Neki od njezinih pratitelja odali su joj počast na jedinstven način, obećavši da će "nositi dodatno zlato ovog vikenda samo za tebe, Jess", aludirajući na ime njezinog bloga, dok su drugi pisali kako ih je upravo ona inspirirala i dala im samopouzdanje.