ŽELI PROMJENU

Snežana iz 'Života na vagi' u braku je sa ženom: Ovo je prvi put da se razdvajamo i bit će nam to izazov

03.09.2025.
Glavna joj je motivacija zdravlje, a i voljela bi se opet baviti kuglanjem i bacanjem koplja. Snežana je u 'Život na vagi' došla sa 133,4 kilograma. Cilj joj je prvo doći do sto kilograma, a idealna težina koju želi je 75 kilograma

Snežana dolazi i Zagreba i kaže da radi kao detektivka u civilu za jednu osiguravajuću firmu. „Gledam na hranu kao na suputnika kroz život“, rekla je Sneki koja živi sa suprugom i njezinim sinom s kojima je spoznala što znači prava obitelj. - Naš zajednički život izgleda fenomenalno, iako sam se na početku bojala kako bi tu moglo doći do nekih predrasuda. Međutim mi smo to jako brzo riješili. Upoznale smo se u petom mjesecu 2022. i u studenom smo sklopile građanski brak na Markovom trgu. Nisam nikada bila ovoliko odvojena od svoje supruge i znam da mi je moralna podrška i ovo će nam biti veliki izazov je li teško - ispričala je Snežana za RTL.

Snežana je imala jako teško djetinjstvo i kaže da je svoju pravu obitelj - prekrižila. „Imam sad novu obitelj koja sve ono što nije bila moja obitelj“, rekla je. Rekla je kako joj se život u zadnje tri godine jako promijenio i u te tri godine život je upotpunila ljudima koji joj jako znače. Glavna joj je motivacija zdravlje, a i voljela bi se opet baviti kuglanjem i bacanjem koplja. Snežana je u 'Život na vagi' došla sa 133,4 kilograma. Cilj joj je prvo doći do sto kilograma, a idealna težina koju želi je 75 kilograma. „Ponosna sam na sebe što sam se odlučila na taj korak i došla ovdje“, rekla je.

Priznaje da ju je u prošlosti boljelo kad bi čula uvrede zbog kilograma, no danas joj takve riječi ne mogu naštetiti. „Kad posložiš kockice u glavi, svjestan si svog izgleda i ništa te više ne može povrijediti“, objašnjava 46-godišnjakinja. Ipak kaže da joj višak kilograma otežava život - ne može roniti, dugo hodati, trčati ni plesati, a najviše se srami skinuti u kupaći kostim. Zabrinuta je zbog svog zdravlja i često si postavlja pitanje - zašto sam si to dozvolila? Zato je i odlučila da je pravo vrijeme za 'Život na vagi' jer, kako kaže, organizam joj vapi za pomoći. Kaže da su njezini junaci svi oni koji priznaju da imaju problem i ne boje se tražiti pomoć, a od sportaša istinski se divi Kostelićima i braći Sinković. Ne skriva da je ljuta što se dovela u sadašnju situaciju - ali spremna je mijenjati se! Odlučna je da se u budućnosti bavi humanitarnim radom, da i dalje radi posao koji voli te uživa u svemu što joj sada kilogrami uskraćuju.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29
