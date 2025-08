Preminula glumica koju smo gledali u hit serijama, imala je samo 33 godine

Američka televizijska glumica Kelley Mack, poznata po ulogama u serijama "The Walking Dead", "9-1-1" i "Chicago Med", preminula je 2. kolovoza u rodnom Cincinnatiju nakon borbe s gliomom središnjeg živčanog sustava. Imala je 33 godine. Obitelj je vijest potvrdila službenim priopćenjem u kojem navode da je Mack preminula nakon teške bolesti.

Kelley Mack diplomirala je 2010. godine na srednjoj školi Hinsdale Central, a 2014. stekla je diplomu iz kinematografije na Dodge College of Film pri Sveučilištu Chapman. Glumačku karijeru započela je još kao dijete, nakon što je na poklon dobila malu videokameru, a ubrzo se počela pojavljivati u reklamama.

Za svoju debitantsku ulogu u filmu "The Elephant Garden", koji je 2008. osvojio nagradu Student Visionary na Tribeca Film Festivalu, nagrađena je i nagradom Tisch School of the Arts za glumu.

Najveću popularnost stekla je ulogama u televizijskim serijama – kao Addy u 9. sezoni serije "The Walking Dead", Penelope Jacobs u 8. sezoni "Chicago Med", te kroz gostovanja u seriji "9-1-1". Na filmu je glumila Alice u hororu "Broadcast Signal Intrusion", Wildu u drami "Delicate Arch" te Ricky u još neobjavljenom filmu "Universal".

Osim glume, Kelley se bavila i scenaristikom te je surađivala s majkom Kristen Klebenow na više dugometražnih scenarija, uključujući "On The Black", priču smještenu u 1950-e koja je labavo temeljena na životima njezinih djedova i baka koji su studirali na Sveučilištu Ohio.