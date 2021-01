Prelijepoj manekenki dive se na Instagramu, a sad se u javnosti pojavila potpuno neprepoznatljiva

Manekenka Gigi Hadid jedna od je od najpoznatijih manekenki koja vlada svjetskim modnim pistama te je viđamo na gotovo svakoj važnoj modnoj reviji. Svojim pratiteljima, kojih je 62,5 milijuna, vrlo često servira savršene fotografije na kojima je ljepotica u najboljem izdanju, no u javnosti novopečena majka ne izgleda baš tako. Naime, ovih dana u New Yorku su je paparazzi uhvatili u šetnji kada je išla s prijateljicama na ručak.

Foto: profimedia

Gigi se 'sakrila' ispod šešira od brušene kože, kaputa od tvida i sunčanih naočala koje nije skidala ni dok je ručala. To sve daje do znanja da nije htjela da ju se vidi, no mnogi slavnu manekenku nisu mogli ne primijetiti, pogotovo zbog odskakanja od njezinih standardnih fotografija na društvenim mrežama.

Podsjetimo, svoje obožavatelje manekenka Gigi Hadid i glazbenik Zayn Malik na Instagramu su krajem rujna prošle godine obavijestili da su postali roditelji.

- Naša djevojčica nam se pridružila ovoga vikenda i već je promijenila naš svijet. Toliko sam zaljubljena - napisala je 25-godišnja manekenka i podijelila fotografiju na kojoj njezin suprug drži ruku njihove tek rođene kćeri. Sretnu vijest na svom Instagramu podijelio je i 27-godišnji glazbenik koji je napisao:

- Naša djevojčica je stigla, zdrava i lijepa.Pokušati riječima opisati kako se trenutno osjećam nemoguć je zadatak. Ljubav koju osjećam prema ovom malom biću izvan je mog razumijevanja. Zahvalna što sam je upoznao, ponosna sam što je zovem svojom i zahvalna sam na životu koji ćemo imati zajedno. Ljubavna priča ovog para počela je prije šest godina u vrijeme dok je Zayn bio član One Directiona i za njim su bile lude tinejdžerice diljem svijeta. Tri godine nakon početka romanse manekenka i glazbenik su prekinuli, ali prošle godine su se pomirili i ubrzo nakon što su se pomirili pojavila su se šuškanja kako par očekuje prinovu. Fotografije svoje djevojčice par ne želi dijeliti s javnosti.