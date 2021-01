Schwarzenegger otkrio detalj iz privatnog života koji je tajio godinama: 'Vrištao je i udarao nas'

Jedan od najpoznatijih glumaca akcijskih hitova 80-ih i 90-ih godina, te bivši guverner Kalifornije, Arnold Schwarzenegger na Twitteru je objavio video u kojem se obratio svojim obožavateljima, ali i svim Amerikancima oko situacije s ruljom koja je upala u Capitol prošli tjedan.

Naime, Arnold, iako se deklarira kao republikanac poznat je kao veliki kritičar Donalda Trumpa. U videu je usporedio upad Trumpovih pristaša u Capitol s Kristalnom noći za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i otkrio nepoznatu činjenicu iz privatnog života.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5