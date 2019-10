Pregovori života! Pred Sanjom Doležal nove prilike

Nekada popularna pjevačica Novih Fosila Sanja Doležal svojim nas je glasom i lepršavo energičnim nastupom godinama uveseljavala. Djeca, mladi, odrasli i starije generacije – svi su pjevušili njezine pjesme i obožavali je.

Ta njezina popularnost i omiljenost pred publikom prirodna je, spontana i iskrena, jer izbija iz njezine ogromne fizičke i mentalne energije, iz njezina neodoljivog osmijeha, iz njezina pogleda (“oči su ogledalo duše”). Po tekstovima pjesama i lakoći izvođenja, po njezinoj razigranosti na pozornici djelovala je kao djevojčica i sretna djevojka koju život voli i mazi.

Planetarni aspekti pričaju dublju priču. To je priča o čvrstom karakteru koji se izgradio na pogreškama, na borbi žene okružene muškarcima koji je nisu mazili, nego su je motivirali da se natječe s njima. Sanja je uvijek davala od sebe i više nego što je bilo očekivati, više nego što su bile zalihe njezine energije. Stoga je prošla kroz fazu hiperaktivnosti, do rizika za zdravlje, do iscrpljenosti (burned out). Ona ništa ne radi polovično, nego se potpuno predaje poslu, sa strašću. Ona iz svakog iskustva izađe jača voleći život još više, cijeneći sa zahvalnosti ono lijepo, primajući i prihvaćajući onaj križ koji joj Bog ponekada daje da ga ponese. Vjera joj je neizmjerno jaka i ne da joj da potone, ne da joj da izgubi sebe i ljubav prema životu.

Kao televizijska voditeljica voli izazovne programe, poput dnevne emisije (talk-show) “Sanja”. Obožava kada može dati ili prenijeti neku poruku publici i utjecati na društvenu svijest. Provela je jedan period posvećena tihim aktivnostima u okrilju svoje obitelji, a ta njezina uloga reflektirala se i na ulogu “domaćice” u kratkoj kulinarskoj TV emisiji. Polako ali sigurno Sanja ide prema povratku na javnu scenu. Ona je pred ili već u – pregovorima za dvije nove televizijske emisije.

Jedna je prilično veliki izazov koji traži velike napore i opsežne pripreme jer je složena. Druga je glazbenog žanra u kojem se proslavila i u kojoj će ponovno vratiti svoju popularnost i zabavljati publiku i sebe. Nju će lakše realizirati – donijet će joj manje izazova, a više uživanja.

