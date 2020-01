Pratiteljica napala Ellu: 'Lakše je nakljukati dijete sirupom da ne propadne novac'

Blogerica Ella Dvornik objavila je fotku s malom Balie, te pratiteljima poručila da joj daje sirup za imunitet kako se ne bi razboljela.

Jednu pratiteljicu to je zasmetalo pa joj je uputila brutalan komentar:

"Izgleda da je ovoj mami lakše da nakljuka dijete sirupom i pošalje ga u vrtić da joj ne bi propao novac kojim je platila vrtić. Prava "majka"" napisala je ljutita pratiteljica.

Foto: Instagram

Inače, Ella se nedavno prisjetila i prošlih vremena i otkrila što joj nedostaje. - Fale mi uske hlače i strukirane stvari malo, moram priznat. Koliko vam je trebalo da se vratite u normalu nakon poroda? Meni je trebalo oko devet mjeseci, s tim da se nikad nisam vratila na staru težinu - priznala je Ella i izazvala lavinu komentara pratiteljica koje se bore s istim problemom.

Ella je svojedobno priznala kako je tijekom trudnoće s Balie Dee dobila više od 20 kilograma, no u formu se uspjela vratiti nekoliko mjeseci nakon poroda. Tijekom druge trudnoće do sada je dobila sedam kilograma, a do poroda je dijeli nešto više od dva mjeseca.

Ipak, nedavno se požalila i kako joj je tijekom druge trudnoće trbuh znatno izraženiji nego što je bio dok je nosila Balie Dee. A osim kilograma, ponekad muku muči i sa zlobnim komentarima. Jedna od pratiteljica nedavno joj je napisala kako je sva umjetna. "Umjetni zubi, umjetne trepavice, umjetne obrve, i na kraju kosa. Ajde sliku jednu normalnu, natur", napisala je pratiteljica. Nije dugo trebalo da joj Ella odgovori.

- Pa pogledaj mi feed u zadnjih godinu dana pa ćeš vidjet natur. Vas nije lako nahranit. Em jedni se*u da se ne brinem o sebi, da mi je masna kosa, da se ne šminkam, onda se našminka pa opet po šminci, umjetninama. A da svi lijepo naturno odj***te s osudama i uživate u 2020. godini i brinete se o svojem odrazu u ogledalu? I nos mi je umjetan btw", zaključila je ljutito Ella.