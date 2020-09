Poznati DJ pronađen mrtav mjesec dana nakon što je optužen za silovanje

DJ i glazbeni producent Erick Morillo pronađen je mrtav u svom domu u Miami Beachu u ponedjeljak ujutro. Pronašli su ga policajci koji su izašli na teren nakon dojave, a sve to uslijedilo je ni mjesec dana nakon njegova uhićenja zbog sumnje na seksualni napad.

Okolnosti smrti 49-godišnjeg DJ-a nisu poznate, a istraga je u preliminarnoj fazi.

Glazbenik se proslavio još '90-ih dance hitom 'I Like To Move It' kojeg je objavio pod umjetničkim imenom Reel 2 Real, a osvajao je i nagrade poput Best House DJ i Best International DJ.

DJ je prije gotovo četiri tjedna uhićen nakon što je DNK test pronađen na žrtvi silovanja, no on je sve negirao. Sam se predao policiji, a iz pritvora je izašao uz jamčevinu. Silovanje se navodno dogodilo 2019. na njegovoj zabavi. Žrtva je policiji tada ispričala da je on želio seks, a do njega je došla Uberom i kada se presvukla u badić kako bi se okupala u njegovom bazenu, on je počeo nasrtati na nju. Kad joj se ispričao, odlučila je prespavati u kući, sama.

Nakon što se probudila, bila je gola, a on je stajao pored njenog kreveta, također gol. Osjetila je bol i nazvala je 911 kako bi prijavila silovanje. Medicinsko osoblje ju je pregledalo, a test je pokazao da je na njoj pronađena njegova DNK.