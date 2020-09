Pjevačica postavila novi rekord, dosad ovo nije uspjelo nijednoj ženi

Pjevačica Ariana Grande (27) postala je prva žena koju na Instagramu prati više od 200 milijuna ljudi. Ariana je do te brojke došla proteklog vikenda, a posebno joj je čestitala kolegica Lady Gaga, koja je s njom u subotu pjevala hit "Rain On Me" na dodjeli nagrada MTV-a.

- Čestitam svojoj prijateljici Ariani Grande na 200 milijuna pratitelja. Ti si kraljica. Ponesi tu krunu - napisala joj je Gaga, koju na Instagramu prati "samo" 43.4 milijuna ljudi. Odmah iza Ariane su Kylie Jenner sa 193 milijuna te Selena Gomez koju prati 190 milijuna ljudi.

Inače, prvi muškarac koji je skupio impresivnih 200 milijuna pratitelja je nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo, koji je tu brojku dostigao u siječnju ove godine. Ronalda trenutno prati 237 milijuna ljudi.