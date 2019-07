Poznata Hrvatica na prekretnici: 'Pred njom je zavidna zarada'

Naša modna dizajnerica ima zavidnu energiju. Fizičku i mentalnu. Svoje zamisli sprovede i ne dozvoljava da je drugi obeshrabre.

Najviše od svega ona voli slobodu: u odnosima, u kreativnom izražavanju i u poslu. Vrlo rano je znala što ne želi. Prije svega nije dozvoljavala da bude ‘’prosječna’’, nije se uklapala u obrasce ponašanja grupe ili nekog općeg trenda.

Odabire u životu ljude s kojima će se družiti. U tom smislu nije osoba iz susjedstva koja će svima pokloniti svoje vrijeme, iako će uputiti komplimente. Uvijek je tražila načina da svoje misli kroz poruke prenese javnosti. U početku su to bile pjesme i glazba u kojoj je najvažniji bio tekst odnosno poruke koje je tako prenosila. No čini se da joj je glazba služila prvenstveno kao jedna kulisa i scenski prostor za pokazati svoje modne kreacije i način kako bi bila prisutna u javnosti. Nije to bio svjestan nego podsvjestan odabir.

Biti drugačiji, pojedinac u gomili, individualac u grupi – nije lako. Trnovit je put do zvijezda.

Matija ima izuzetan smisao za detalje. Čipka, kristalići, biseri, vez – u njezinim haljinama jednostavno ožive i poput morskih dubina čine jedan izuzetno lijepi svijet pun sklada, satkan od različitosti i originalnosti. Tijelo je jako važno. Ona voli njegovana tijela, a na njima se ističe ljepota i posebnost odjeće koju stvara. Najvažnije je da svaki odjevni komad bude originalan i time odražava originalnost osobe koja ga nosi.

Ona je simpatično pompozna i zna cijeniti vlastitu vrijednost i vrijednost svojih kreacija. Emotivno je romantična i odana u ljubavi. Ljubav je u prvom planu a nije forma i dokle god je tako Matija je sretna. A upravo ta osobna sreća odražava se u poslu na najljepši način.

Zadnje 2-3 godine poslovno je zrela i ‘’odrasla’’, napravila je dugoročno odlične poslovne poteze i poslovna partnerstva koja su joj bila neophodna. Tako je napravila jedan iskorak u svijet, na modnu scenu gdje joj je mjesto. Sveukupno s cijelim svojim predanim dugogodišnjim radom počinje uživati u rezultatima koji su materijalni - visoke cijene, ali i statusni - kreativni poslovni ugled.

U 2019. ima dobre poslovne prilike, ali treba biti i dalje selektivna, treba vjerovati poslovnim ponudama po preporuci i samo provjerenim ljudima. A u 2020 može ostvariti zavidnu zaradu i sklopiti unosne poslove i konačno - pojaviti se kao kreatorica na prestižnim svjetskim revijama. Uvijek treba imati na umu svoju individualnost, svoje ideale i vizije koje su je vodile kroz život i kroz posao.

