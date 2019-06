'Dad bod' ili 'six-pack'? Evo što preferiraju poznate Hrvatice kada su muškarci u pitanju

Dobra vijest stiže za sve muškarce koji novogodišnju odluku da napokon krenu u teretanu ipak nisu ostvarili. Naime, prema najnovijem istraživanju koje je izašlo ususret Danu očeva, čini se da su žene dale svoju konačnu odluku u tome koji tip muškog tijela preferiraju.

Između savršeno isklesanog tijela i malo opuštenije forme, popularno prozvane 'dad bod', žene će prije odabrati muškarca koji ima trbuščić. U istraživanju koje je proveo Planet Fitness, jedan od najvećih rastućih franšizera za fitness-centre u SAD-u, čak 61 posto Amerikanaca smatra da su muškarci s takvim tijelom seksi. Četiri od pet žena i muškaraca, sveukupno njih 78 posto, smatra da je upravo 'dad bod' pokazatelj muškaraca koji se osjećaju ugodno u svojoj koži.

Na službenoj stranici Planet Fitnessa objavili su da je ovo već treća godina u kojoj se istražuje kako se po tom pitanju osjećaju muškarci i žene iz Amerike. Više od 23 milijuna muškaraca smatra da ima 'opušteniji' tip tijela, ali više ih u odnosu na prošlu godinu smatra da je to prihvatljivije nego prethodne godine, i to čak osam posto više. Muškarci s 'dad bod' tijelom izjavili su da su sretniji svojim tijelom, njih 79 posto, naspram prošlogodišnjih 64 posto. Ipak, je li 'dad bod' novi six-pack? Prošle godine 41 posto ispitanih odgovorilo je da jest, a ove godine istraživanje je pokazalo da se s tom izjavom slaže čak 51 posto.

Neki od najslavnijih hollywoodskih glumaca kao što su Chris Pratt, Leonardo DiCaprio i Jason Segel, spominju se kao primjeri ovog trenda među muškim tijelima, no što na to kažu neke od poznatih Hrvatica? U istraživanju koje smo proveli, potvrdili smo rezultate koje je dobio i Planet fitness. Matija Vujica, Nevena Rendeli Vejzović, Žanamari Perčić, Olja Vori i Ana Gruica Uglešić objasnile su svoja razmišljanja o definiciji savršenog muškog tijela.

Foto: Promo

Pjevačica Žanamari Perčić u braku je s Marijem Perčićem koji je, među ostalim, i model. S obzirom na to da i sama promovira treniranje i zdrav način života, objasnila je svoje viđenje rezultata istraživanja.

"Muškarci koji izgledaju savršeno moraju zaista puno vremena odvojiti za rad na svom tijelu pa se tu žene osjećaju zapostavljeno, ako nisu jednako 'nabrijane' na fitnes. Trening je danas postao imperativ, samo treba paziti da se ne pretjera i ode u krajnost", objašnjava. Kroz smijeh nadodaje da misli da nitko ne voli pivski trbuh, ali ni tanke ruke na muškarcu.

"Kad ti se netko sviđa, sviđa ti se zbog osobnosti, ne zbog tijela. Mislim da, kad žene kažu da vole deblje muškarce, zapravo misle na ove lijepo utrenirane, ali nemaju ništa protiv malo naslaga na trbuhu koje izgledaju prirodno", smatra Žanamari. S njom se slaže i glumica Ana Gruica Uglešić .

"Nekako mi se čini da je ženska populacija više bila podložna estetici od muškaraca - još u špilji se tražilo da žena bude lijepa, a muškarac okretan. Uvijek ćemo biti u tom vremenu", govori Gruica Uglešić.

Međutim, za 'dad bod' ipak smatra da je to nešto sasvim prirodno.

"Ne volimo baš da tijelo muškaraca ima nekih masnih naslaga, da je pretjerano zapušteno, ali volim da se vidi da ima posao", objašnjava kroz smijeh. Žanamari osobno ne smeta opuštenije tijelo, štoviše, kaže da joj je to slatko, ali govori i koliko je njezinu suprugu, Mariju Perčiću, iz zdravstvenih razloga bitno da redovito posjećuje teretanu.

"S obzirom na to da se Maki bavi modelingom i da mu je teretana bitna radi zdravlja, mora imati puno snage. Ja volim da je on onakav kakav je sebi dobar. Mislim da nitko normalan nije zadovoljan mučenjem, ali ni s tonom masnih naslaga. Ima sretnika koji su 'genetičari' i lako im je tako izgledati, ali mnogi moraju žrtvovati mnogo, pa tako i privatni život. Na kraju dana to im postane profesija i takve dečke respektiram do neba. Ne može svatko imati takvu snagu volje", ističe pjevačica. Jedan od takvih muškaraca je i Igor Vori, poznati rukometaš i suprug trendseterice Olje Vori koji se još uvijek aktivno bavi treniranjem. Takav način života suprug i Olja prenose na svoju djecu, a upravo zbog toga više voli vidjeti utrenirano tijelo od opuštenog.

"Ja bih rekla da je to i do osobnog ukusa. Iz našeg stila života i izgleda vidi se da volimo takav život, ali to ne znači da ga namećemo nekom drugome. U zdravom tijelu zdrav duh - to je moj životni stil, ali mog supruga i naše djece, odnosno naše obitelji. Nama je tjelesna i fizička aktivnost dio života, nije nešto što se mora niti nas netko prisiljava, već je nešto u čemu uživamo. A kad tako živiš, onda ti je i takvo tijelo jednostavno 'nuspojava' tog načina života", smatra supruga rukometaša Igora Vorija. Koliko se, prema njezinu mišljenju, ovo istraživanje odnosi na Hrvate i njihov način života?

"Mi ne živimo kao svi ostali ljudi zato ne mogu procijeniti je li u pitanju preuveličavanje tog istraživanja. Ja sam supruga profesionalnog sportaša, prema tome kod nas je uvijek sve savršeno. Moj suprug trenutačno izgleda bolje nego kad je prije trenirao. I dalje trenira i pazi na prehranu, a sve je to samo stvar odluke, kako si posložiš u glavi", iskreno priznaje. Opterećenost fizičkim izgledom nije nikakva novost, no ne dogodi se svima da sreću nađu s muškarcem savršeno oblikovanog tijela.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

"Ljudi jesu opterećeni, ali druga stvar jest što ih zapravo u stvarnosti privlači i s kim na kraju završe u životu. Mislim da je jednostavno samo jedna diskrepancija između onoga čemu mislimo da težimo i onome što stvarno jest", govori voditeljica Nevena Rendeli Vejzović, koja je u braku od 2016. godine s Makom Vejzovićem. Zato priznaje da muškarce uopće ne gleda te da svakoga privlači drukčiji tip osobe.

"Ideali su kao i kod žena, u principu najčešće nedostižni, dok u stvarnosti padamo na nekakve drukčije stvari. Pogotovo kad je nekakva ljubav u pitanju ili privlačnost. Nisam otkrila toplu vodu kad kažem da nas privlače različiti tipovi u slučaju žena ili muškaraca, svatko ima svoje preferencije", govori.

"Moj mi se Jura sviđa takav kakav je sada, a nije mladić od 30 s ravnim pločicama", kroz smijeh govori dizajnerica Matija Vujica, koja nije iznenađena rezultatima ovog istraživanja.

"Vidim na čovjeku s kojim živim da godine donose promjene u organizmu i da je podređivati i maltretirati svoje tijelo, u određenim godinama da bi izgledao kao mladić, pogrešno", primjećuje. U razgovoru sa svojim klijentima i poznanicima uviđa kako nije riječ o čudnoj pojavi.

"Meni je to u redu zato što smo zaslijepljeni slikama idealnih, i to ne samo muškaraca, nego i žena zbog čega mnogi nastoje izgledati isto tako pa to dovodi i do raznih bolesti. Sviđa mi se taj trend da počnemo gledati ljude 'ljudskim očima', odnosno da ne moramo biti idealni. Nisu svi muškarci proveli pola života u teretani, a i nisu možda prirodno takve građe da bi izgledali idealno", kaže Vuica.