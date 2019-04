Haljine u kojima se žene pretvaraju u princeze

Od djevojčice velikih snova Matija Vuica postala je žena koja živi svoje snove.

Iza jedne od naših najomiljenijih dizajnerica gotovo je četiri desetljeća karijere, a kruna njezina dugogodišnjeg marljiva i predana rada tri su njezine haljine koje su nosile glumice na dodjeli Oscara. Jedina je Hrvatica koja se time može pohvaliti.

Foto: Jurica Sertić

– Nikako mi se ne čini da je već toliko prošlo, imam osjećaj da je sve počelo nedavno. Jedino što bih voljela jest da imam još toliko godina rada pred sobom – govori nam na početku razgovora Matija, koju smo posjetili u njezinom ateljeu u samom centru Zagreba, i to nedugo nakon što je doživjela vrhunac karijere. Priznaje da je u njoj godinama tinjala želja da se njezine kreacije pojave na crvenom tepihu Oscara, no nikada ništa nije forsirala jer je smatrala da se sve što radi iskreno, pošteno i punim plućima mora kad-tad vratiti. I vratilo se i to za nju na najljepši mogući način.

– Nikada neću zaboraviti trenutak kada mi je moj agent iz Los Angelesa Ivan Bitton poslao kratki video u kojem me spominju. Uz to je napisao “more surprises”. Nakon toga stigla je i druga haljina, a potom i treća. Nisam to znala unaprijed jer mi Ivan takve stvari nikada ne govori. Znamo da su svi poznati pomalo hiroviti i da se zna dogoditi u posljednji tren da netko nešto promijeni tako da me doveo pred gotov čin i jako sam sretna zbog toga – priča dizajnerica za čiji je uspjeh, barem djelomično, zaslužna i njezina dugogodišnja prijateljica i naša poznata manekenka Zvončica Vučković.

– Već nakon što je nosila moju prvu reviju rekla je da će me natjerati da idem u inozemstvo. Upravo je ona ta koja je poslala slike mojih haljina agentu u Los Angeles – prisjeća se Vuica. Unatoč uspjesima kojima se može pohvaliti malo tko, 61-godišnja Metkovka ostala je ostala skromna i čvrsto s nogama na zemlji baš kao što je bila i na početku svog modnog uspona. Svoju ljubav prema modi osvijestila je početkom gimnazije kada je otkrila čari šivaće mašine. – Moja majka nikada nije šivala, ali je šivaći stroj kupila da se nađe za mene. Već sam tada počela sama sebi šivati stvari koje si nisam mogla priuštiti kao tinejdžerica. Otac mi je bio pekar, a majka kućanica. Ne samo da mi budžet nije dopuštao nego u mom dragom Metkoviću u to vrijeme i nije bilo nekih specijalnih komada koji bi mi se svidjeli – sjetno govori Matija. Osim za sebe često je šivala i za prijateljice, a svoj prvi odjevni predmet, patchwork minicu, čuva i dandanas u svom ormaru. Prvi profesionalniji uraci uslijedili su tek nakon što se početkom 80-ih godina iz Metkovića doselila u Zagreb, grad u kojem je održala svoju prvu reviju.

Foto: Jurica Sertić – Zagreb sam zavoljela od prve, to prije što smo već 1981. počeli svirati kao bend po zagrebačkim klubovima U tadašnjim glazbenim krugovima prihvatili su nas kao novi alternativni rock band i kao nove nade. Sve je bila čista euforija i zbog toga nije preostalo ništa drugo nego potvrditi da je upravo Zagreb grad u kojem želim ostati – kaže Matija. I danas se s osmijehom na licu prisjeća svoje prve modne manifestacije koja je održana u sklopu koncerta njezina benda Trotakt Projekt. Za manekenke u to vrijeme nije imala novca pa su reviju nosile njezine prijateljice koje su već bile prepoznatljive u glumačkim krugovima.

– Mia Begović, Senka Bulić i Vanja Matujec. To je ekipa s kojom je sve počelo – sjeća se Vuica.

Ozbiljniji angažmani zaredali su se nakon što je HRT počeo velike projekte kao što su Dora, izbor za Miss Hrvatske te Hit Depo. – Danijela Trbović prva je voditeljica koja je nosila moje haljine. U jednoj od njih pojavila se na Dori, a poslije je moju večernju haljinu odjenula i Anica Martinović na Izboru za miss. Malo-pomalo, uključivale su se i druge poznate osobe i u tom periodu svi su prodefilirali kroz moje modne maštarije – zadovoljno kaže Matija, iza koje su suradnje s brojnim Hrvaticama, među kojima su i Severina, Zrinka Cvitešić, Nina Badrić, Vlatka Pokos, Vanna, Indira, ali i današnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Bilo je to 2005. godine, nedugo nakon što joj je život zadao jedan od najtežih udaraca. Njezin brat Luka preminuo je nakon teške bolesti, a njegova tragična sudbina Matiju je posebno senzibilizirala za razne humanitarne projekte. Luki u čast održala je reviju koju su nosila brojna poznata lica naše javne scene.

Foto: Viktor Drago – Mogu vam s pravom reći da je to bila najljepša humanitarna priredba. Reviju smo napravili u vlaku koji je putovao iz Zagreba u Vrliku. U tom vlaku kreacije su nosile sve moje prijateljice glumice, pjevačice, ali i Kolinda Grabar-Kitarović. Bila je divna kao i sve ostale sudionice revije. U Vrlici smo svi plakali, a u povratku se veselili zbog divne

akcije. Pozitivnu energiju koja je vladala tog dana nikada neću zaboraviti. Bio mi je to najljepši dan u životu – sjeća se dizajnerica. Svojedobno je Matija imala ponude i za nastavak karijere u Londonu, no primamljive ponude nisu je zaintrigirale. Pitamo je zbog čega?

– Zato što previše volim Zagreb. Toliko volim Zagreb i Hrvatsku da sam shvatila da sve što želim postići mogu iz Zagreba.

Danas je vrlo jednostavno sve poslati, komunikacija je znatno olakšana zbog društvenih mreža. One mi jako olakšavaju posao. Nikada se u životu nisam reklamirala tako da sam platila oglas, a mislim da to više nije ni potrebno. Sve tako divno funkcionira da doslovno možeš živjeti tamo gdje ti je najdraže, a meni je to ovdje – odgovara Matija. Uskoro bi u njezinim bajkovitim haljinama i vjenčanicama mogle uživati i žene diljem svijeta jer ponude za širenje tržišta Matiji neprestano stižu sa svih strana.

– Poslije ovoga u Hollywoodu, imam više ponuda za otvaranje dućana čak i u dalekoj Australiji, a ponude stižu i iz Beča i Salzburga – otkriva Vuica i dodaje da će prije konačne odluke sve ponude još dobro razmotriti. Na njezin uspjeh neizmjerno je ponosan

i Jurica Popović, Matijin životni partner i najveći oslonac.

Foto: Jurica Sertić – Između nas dvoje postoji nit koju nitko ne može prekinuti. Možemo imati sitne razmirice, ali nikada se nismo

ni na jedan dan razišli. Dajemo jedno drugome prostor, ali i podršku za stvaralački rad, njegujemo toleranciju, ali i ljubav jer bez toga nijedan odnos ne može opstati – otkriva simpatična Metkovka čija ljubavna bajka traje već gotovo četiri desetljeća.

Život joj je posložen i na privatnom i na poslovnom planu pa nekih velikih želja za budućnost nema.

– Puno sam želja ispunila i, da se sve zaustavi ovdje, ja sam užasno sretna jer radim posao koji obožavam. I imam čovjeka

kojeg obožavam. Što mi drugo uopće treba – rekla je za kraj dizajnerica.