Vuica nakon Hollywooda niže uspjehe: 'Moje kreacije bit će uz bok Pradi, Versaceu i Hermesu'

Jedna od naših najomiljenijih dizajnerica Matija Vuica ne prestaje nizati uspjehe.

Nakon što je svojim kreacijama osvojila Hollywood, ova rođena Metkovka nastavlja svoj proboj na svjetskoj modnoj sceni. Matijine kreacije tako će se uskoro naći i u dalekoj Australiji, točnije u Sydneyu, gdje će biti izložene uz bok umjetničkim djelima poznatog hrvatsko-australskog slikara Charlesa Billicha.

Foto: Promo

– Haljine su već poslane prije mjesec dana, a trenutačno se uređuje prostor u Sheratonu. Hotel u sklopu kojeg će biti atelijer smješten je u ekskluzivnom dijelu Sydneya, gdje je ulica s najvećim svjetskim brendovima kao što su Prada, Versace, Hermes... Svi su tamo, a uskoro i Matija – sa smiješkom govori dizajnerica, iza koje je više od četiri desetljeća marljiva i predana rada čiji se plodovi naročito vide u proteklih godinu dana.

Osvojila Australce

Pravi bum dogodio se tijekom ovogodišnje dodjele Oscara na kojoj su se našle čak tri kreacije naše dizajnerice. Investitori i ponude počele su pristizati sa svih strana svijeta, a ona koja ju je posebno zaintrigirala stigla je od gospođe Alenke Bonic iz Australije, inače bliske suradnice, konzultantice i promotorice umjetničkih djela Charlesa Billicha. – Ono što me oduševilo na prvu jest to što je gospođa Alenka nakon dva izmijenjena maila sjela u avion i došla u Hrvatsku.

Foto: Promo

Sa mnom je u Zagrebu provela doslovno tjedan dana da me upozna. Kliknule smo na prvu jer je izuzetna osoba. Razgovarale smo dugo o svemu, a dogovor je pao vrlo lako jer ona od mene želi stvoriti brend na području Australije, ali i šire. Već smo ostvarili neke kontakte i za kinesko tržište – ponosno ističe dizajnerica. U tijeku su posljednje pripreme za otvorenje u Sydneyu, koje bi trebalo biti u iduća dva tjedna, a za jesen je zakazana i modna revija na koju će iz Hrvatske stići i Matija, kojoj su Australci stavili samo jedan uvjet. – Žele samo da ostanem ona Matija koja i jesam. Sve mora biti unikatno. Nema ‘štancanja’, dupliciranja i slično. Radit će se isključivo onako kao što sam radila do sada. Bit će to unikatne i ručno rađene haljine, a osim toga, s gospodinom Billichem planiram i zajednički projekt u kojem će on oslikavati svile od kojih ću ja raditi haljine, parea, ogrtače, košulje, korzete... Bit će to najljepši spoj mode i umjetnosti – ističe Matija, koja ne namjerava odustati od obrtničkog sistema proizvodnje kakav njeguje cijeli život. Posebno je ponosna i na činjenicu da njezina mala tvrtka doprinosi BDP-u svojim izvozom.

– Možda nije riječ o nekim velikim svotama, ali sve to daje bonitet našoj maloj tvrtki da raste – kaže Vuica, koja se u svijet mode otisnula još kao djevojka. Skromna i marljiva, počela je šivati najprije za sebe, a poslije i za prijateljice kako bi upotpunila kućni budžet. U svoj uspjeh vjerovala je oduvijek, a upravo je vjera u sebe, ističe, preduvjet za uspjeh.

– Svojim malim uspjesima želim poručiti svima onima koji su na početku i koji dolaze iz malog mjesta, koji možda nemaju novca i obitelj da im pomogne, da mogu uspjeti. U životu se može apsolutno sve postići ako na svom talentu uporno radiš punim plućima – naglašava dizajnerica koja primjer toga. Obožavaju je domaće zvijezde, a svakim danom sve je više i svjetskih celebrityja koji za najvažnija događanja biraju upravo njezine haljine. Neke od njih možda će imati priliku upoznati jer nakon Australije Vuica se sprema i u Hollywood.

Foto: Promo

Spremna za Hollywood

– Želja mi je upoznati te divne ljude koji me promoviraju na crvenom tepihu i to mi je u planu prije Božića – najavljuje dizajnerica, u čijim su haljinama zablistale i hollywoodske dame među kojima su Carmen Electra, Laverne Cox, AnnaLynne McCord...

Uspjeh je to na koji je neizmjerno ponosan i njezin životni partner Jurica Popović, koji će zajedno s Matijom potkraj godine posjetiti Australiju.

– Moj Jure je cijeli život moja najdivnija podrška i ponosan je na mene kao i ja na njega. Veselimo se posebno Australiji, prije svega jer je on imao namjeru otići još prije nekoliko godina posjetiti strica kojeg nikada nije upoznao. Dok je sređivao papire, stric mu je preminuo, tako da nam puno znači i to što ćemo sada posjetiti njegov grob – kaže Matija, koja neispunjenih želja, ni privatnih ni poslovnih, više nema. – Mislim da mi je život ispunjen. Ostvarila sam sve, samo što me život stalno tjera dalje – kaže Vuica.

