Marijana Batinić doživjela neugodnost: 'Povisio je ton na moje dijete, napravila je što je dozvoljeno'

Voditeljica Marijana Batinić vratila se s obiteljskog putovanja iz Japana puna dojmova, no povratak je obilježio neugodan incident u avionu. Na svom je Instagramu usporedila japansku uljudnost s grubom europskom stvarnošću. - Ne znam pretjerujem li kad kažem da mi povratak kući nikad nije tako teško pao kao ovaj iz Japana. Kulturološki šok - čim sam ušla u avion. Neki Francuz povisio ton na moje dijete jer je malo spustila sjedalo (što je, naravno, dozvoljeno), ali on je smatrao da nema dovoljno prostora za noge - podijelila je Batinić sa svojim pratiteljima. Neugodnosti su se nastavile i na aerodromu.

- Na aerodromu u Zurichu me u prolazu netko slučajno udario i samo produžio, bez isprike. Jurimo na transfer, nitko se neće pomaknuti na pokretnim stepenicama. Odjednom smo se opet našli među namrgođenim, otresitim i zabrinutim licima, čast iznimkama naravno. I sve se to nekako prenese na tebe - požalila se. To je iskustvo bilo u potpunoj suprotnosti s doživljajem Japana, zemlje koju je nazvala čudesnom. Oduševili su je najljubazniji ljudi, prijevoz točan u sekundu i besprijekorna čistoća. Osjećala se toliko sigurno da je torbu ostavljala bez nadzora, a stranci su njezinim kćerima poklanjali kišobrane. "Hrana za bogove", dodala je, hvaleći čak i ponudu u malim kvartovskim trgovinama.

Ipak, voditeljica je primijetila i negativniju japanske kulture. - Japan nosi i jednu tihu tugu. Pretjeranu kontrolu emocija. Ljudi gotovo nikad ne pokazuju ljutnju ni frustraciju - napisala je na svom Instagram profilu. Istaknula je kako su usamljenost i otuđenost veliki problem, a virtualni odnosi često zamjenjuju stvarne veze, što je nazvala "smećem" koje Japanci, za razliku od stvarnog, nose kući.

Unatoč svemu, zaključila je kako ju je Japan duboko dirnuo svojom energijom i smirio "neusiljenom finoćom". Izrazila je nadu da će se jednog dana vratiti. - Odlazak iz Japana nije samo put kući nego rastanak - poručila je, dodavši u šaljivom tonu da će joj jedan japanski izum posebno nedostajati, aludirajući na modernizirani sanitarni čvor iz videa u svojoj objavi. U komentarima su joj se javili oduševljeni pratitelji: - "Odlično ti stoji Japan", "Prelijepa žena", "Izgledaš TOP", "Ljepotica" - samo su neki od komplimenata na račun omiljene voditeljice.