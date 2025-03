Poludjela misica izgrizla zaštitare i vrijeđala ih na rasnoj osnovi: 'Vikala je: znaš li ti tko sam ja'

Lucy Thomson (26), nekadašnja Miss Škotske, proglašena je krivom za fizički napad na dvojicu zaštitara i rasističko vrijeđanje jednog od njih tijekom incidenta na ragbi turniru u Edinburghu.

Do incidenta je došlo u lipnju 2023. godine na turniru Edinburgh City 7s, gdje je Thomson, tada aktualna Miss Škotske, bila pozvana kao ambasadorica. Prema izvještajima, 26-godišnja Thomson bila je pod utjecajem alkohola, što je dovelo do njenog izbacivanja s događaja. Tijekom izbacivanja, Thomson je fizički napala dvojicu zaštitara, Andrewa Okpajea i Alasdaira Doolana, ugrizavši ih.

Andrew Okpaje, jedan od zaštitara, svjedočio je na sudu o detaljima napada. Ispričao je kako je Thomson, dok su je on i kolege pokušavali udaljiti s turnira, postala agresivna. "Dok smo je držali i pokušavali biti što nježniji, podigla sam ruku i ona ju je ugrizla," rekao je Okpaje. "Ostao je trag na mojoj ruci. Pogledao sam je u šoku, a onda me je počela vrijeđati na rasnoj osnovi." Okpaje je naveo da ga je Thomson izravno pogledala i s uvjerenjem izgovorila rasističku uvredu, koristeći riječ na "n".

- Pogledala me izravno u oči i rekla mi: ‘J*** se, ti je***a crn***!‘ Već mi dugo nije uputio taj izraz, šokirao sam se. Bilo je prilično grozno", ispričao je zaštitar na sudu, prenosi Daily Mail. Osim fizičkog napada, Thomson je, prema Okpajeovom svjedočenju, vikala: "Znate li vi tko sam ja?" i hvalila se svojim financijskim stanjem, govoreći da ima "puno novca na računu". Ovakvo ponašanje dodatno je pogoršalo situaciju i naglasilo aroganciju bivše misice.

Thomson je negirala optužbe, tvrdeći da je popila samo dvije i pol čaše jabukovače i da je reagirala u samoobrani, nakon što je vidjela svoju sestru navodno "stjeranu u kut" od strane zaštitara. Također je tvrdila da nije izgovorila rasističke uvrede. Međutim, šerif Derek O'Carroll odbacio je njenu verziju događaja kao "krajnje nevjerojatnu".

Nakon dvodnevnog suđenja, Thomson je proglašena krivom za napade na oba zaštitara i za rasno zlostavljanje Okpajea. Osuđena je na novčanu kaznu od 790 funti (940 eura). Organizatori izbora za Miss Škotske potvrdili su da joj je titula oduzeta.