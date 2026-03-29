FOTO Pršti na sve strane! Sofia Vergara naglasila bujni dekolte u pripijenoj haljini s prozirnim detaljima

Slavna holivudska glumica Sofia Vergara (53) ponovno je zauzela svoje mjesto u žiriju popularnog showa ''America’s Got Talent'', a na jednom događanju u Los Angelesu pokazala je da, osim za glumu, itekako ima osjećaj i za modu. Za ovu priliku odabrala je usku crnu haljinu koja je pratila liniju tijela i dodatno naglasila njezinu figuru. Posebnu pažnju privukao je gornji dio haljine s izraženim dekolteom, koji je bio u prvom planu već na prvi pogled.

Sofia je sve upotpunila jednostavnim, ali efektnim modnim dodacima i sunčanim naočalama, ostavljajući da kombinacija sama govori za sebe. Na fotografijama s događanja jasno je da je ponovno uspjela privući pažnju – i to bez puno truda, zahvaljujući izdanju koje spaja eleganciju i dozu smjelosti po kojoj je već prepoznatljiva.

Podsjetimo, glumica je nedavno pretvorila ulice Pariza u svoju osobnu modnu pistu pojavivši se u odvažnoj modnoj kombinaciji. Sofia boravi u francuskoj prijestolnici povodom Tjedna mode, gdje je prisustvovala zabavi u hotelu Costes, pišu strani mediji.

Za tu je prigodu odjenula ljubičasti čipkasti korzet s dubokim dekolteom i prozirnim dijelovima koji su otkrivali strukturu steznika. Senzualni top uparila je s kožnom maksi suknjom u tamnijoj nijansi ljubičaste. Cjelokupni izgled zaokružila je salonkama otvorenih prstiju i decentnom ogrlicom u obliku srca. Svoju bujnu smeđu kosu nosila je raspuštenu i elegantno ispeglanu, dok je šminkom postigla decentni glamur.