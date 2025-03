Evo tko je Kristina iz 'Braka na prvu': Svi komentiraju baš ovu kandidatkinju koja se zagrijala za mladoženjina kuma

Kristina je prilikom predstavljanja otkrila svoje motive za sudjelovanje u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Kada su snimke iz showa objavljene na društvenm mrežama, videi u kojima je bila Kristina postali su viralni. Prvenstveno je istaknula priliku, iskustvo i zabavu, ali nije isključila mogućnost pronalaska ljubavi. Mlada konobarica je detaljno opisala idealnog muškarca, naglašavajući da preferira više muškarce smeđe kose i očiju, s lijepim osmijehom i urednom bradom.

Izrazila je sklonost prema aktivnim, urednim i modernim muškarcima, ali je jasno dala do znanja da ne preferira macho tipove. Naglasila je važnost ravnopravnosti u vezi i kućanstvu, te je istaknula netoleranciju prema ljubomori, agresiji, homofobiji i porocima. Iako nema problema s razvedenim muškarcima, djeca iz prethodnih brakova nisu opcija za nju.

Kristinina reakcija pri prvom susretu sa Stjepanom kod oltara jasno je pokazala koliko je privržena svojim unaprijed postavljenim kriterijima. Nije bila impresionirana njegovom visinom i izgledom, što je otvoreno komentirala. Situacija se dodatno zakomplicirala kada je saznala da je Stjepan iz Zagreba, što je izazvalo njezinu negativnu reakciju. Nadalje, Stjepanov horoskopski znak Blizanaca nije naišao na odobravanje kod Kristine, koja je Rak.

Unatoč početnom razočaranju, Kristina je pokazala interes za Stjepanovog kuma, opisujući ga kao svoj tip muškarca. Međutim, Stjepan je ostavio pozitivan dojam na Kristininu majku i baku. Kristinina majka Lara čak je pohvalila njegove zavjete i zapjevala s njim na svadbenom slavlju.

Kristinino nezadovoljstvo nastavilo se i tijekom medenog mjeseca u Sloveniji. Nije pokazala oduševljenje Stjepanovim treniranim tijelom, a posebno ju je iznenadio njegov prijedlog o zajedničkoj tetovaži, što je ona kategorički odbila.

"Postoji li mogućnost da staviš naše ruke?" pitao ju je Stjepan. "Nema teoretske šanse. Je l' znaš da tetovaža ostaje do kraja života? Znamo se dva dana", odgovorila mu je Kristina. "Nema veze. Imaš uspomenu na mene", istaknuo je Stjepan. To Kristini nije bilo smiješno. "Ja ne znam u kojoj delulu zemlji on živi, ali to je do kraja života. Znate li koliko košta laser? Hoće li mi on to platiti? Ne", komentirala je.

Evo kakvo je znanje Marka Bošnjaka o Eurosongu, na ova pitanja nije znao odgovorSvi