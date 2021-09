Pokojna glumica Sanja Burić spasit će živote! Bila je registrirani davatelj organa

Pokojna glumica Sanja Burić bila je registrirani davatelj organa te će njezini zdravi organi biti darivani osobama koje čekaju transplantaciju, saznaje Avaz.ba. Glumica će tako pomoći mnogima i spasiti nekoliko života.

Podsjetimo, Burić je preminula u 49. godini života od posljedica moždanog udara. Bosanskohercegovačka glumica ostat će zapamćena po ulogama u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima: "Crna hronika", "Grbavica", "Dobro uštimani mrtvaci", "Viza za budućnost", "Kod amidže Idriza", "Na putu", "Teško je biti fin", "Ljeto u zlatnoj dolini", "Pun mjesec"... Dodajmo da su se od nje emotivno oprostili mnogi njezini kolege, među kojima i Enis Bešlagić. "Divno, dobro i veselo stvorenje… Od tvoje diplomske predstave u kojoj sam napravio prve svoje glumačke korake, pa sve do raznih snimanja i druženja… Samo tvoj topli osmijeh i pozitivna energija ostaje u sjećanju. “Gospodine foko, gospodine foko…” , tekst je iz te diplomske predstave kojom si me dozivala. Još dugo će odzvanjati u mojim mislima… Do ponovnog susreta, divna Sanja…", napisao je glumac i voditelj na Instagramu.

