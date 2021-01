Pogledajte kako je Lady Gaga otpjevala američku himnu: 'Ovo je velika čast'

Jedna od najvećih pop zvijezda današnjice Lady Gaga otpjevala je američku himnu "Stars And Stripes" na inuguraciji novog predsjednika SAD-a Joea Bidena. Kako je napisala na Twitteru, za nju je ovo bila izuzetna čast.

- Pjevati američku himnu ispred američkog naroda za mene je bila velika čast. Pjevat ću tijekom ceremonije, u tranziciji između 45. i 46. predsjednika SAD-a. Namjera mi je priznati našu prošlost, biti lijek za našu sadašnjost i strastvena za budućnost u kojoj radimo zajedno s ljubavlju. Pjevat ću u srcima svih ljudi koji žive na ovoj zemlji. S poštovanjem i ljubaznošću, Lady Gaga, napisala je pjevačica na Twitteru. Gaga je pjevala praćena bendom marinaca, a na kaputu je imala prikvačen zlatni broš u obliku goluba.

Listen to Lady Gaga perform the National Anthem at Joe Biden’s inauguration pic.twitter.com/JM9zdvMW4i — NowThis (@nowthisnews) January 20, 2021

Odmah nakon Gagine izvedbe zaredali su komentari oduševljenih gledatelja na društvenim mrežama. "Wow, Lady Gaga je krala show", "Ubila je", "Moram priznati da sam se rasplakala", samo su neki od komentara. Nakon što je Lady Gaga izvela himnu, uslijedila je i njena kolegica Jennifer Lopez s pjesmom "This IS Your Land" Woodyja Gutherija.

Jennifer Lopez interpreta el clásico 'This Land Is Your Land', de Woody Guthrie, en la investidura de Joe Biden. "Una nación con libertad y justicia para todos", ha dicho la cantante en español https://t.co/EEyUTo1AII pic.twitter.com/xM7S06NCdy@el_pais — Reporte Ya (@ReporteYa) January 20, 2021