Govorio im je da se mogu baviti elitnom prostitucijom ili postati uličarke, a sat je počinjao molitvom

Godinama je privatna škola glume „Stvar srca“ u Beogradu, koju je vodio redatelj Miroslav Mika Aleksić (68), slovila kao jedna od najkvalitetnijih takvih škola u Srbiji. Roditelji su djecu slali na satove glume plaćajući i 60 eura sat iako su znali da je slavni učitelj strog, ponekad i grub. Međutim, nisu sumnjali što se sve događa u toj školi.

Uhićen seksualni predator

Tako je bilo sve do prije nekoliko dana kada je srpska glumica Milena Radulović (26) progovorila javno da ju je Aleksić silovao, nakon čega je taj seksualni predator uhićen.

– Šest sam godina bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se. Prvi put u studenome 2012. godine, kada sam imala 17 godina, a on 61. Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo što uopće moguće. Nisam ga poznavala takvog i tada sam mislila da sam sama i jedina kojoj se to dogodilo. Bio je to šok. Slom! Škola i on za mene su bili druga obitelj – rekla je Radulović u svojoj ispovijesti za dnevni list Blic.

Prisjećajući se tih dana, kazala je kako je Aleksić vodio računa da se seksualno zlostavljanje dogodi tijekom sata, ali u sobi pokraj one u kojoj su bili ostali učenici ili pak u vrijeme kada se zbog prijamnog ispita na Fakultetu dramske umjetnosti u Beogradu intenzivira rad. Prema njezinu mišljenju, tako nije ostavljao prostora da netko išta posumnja.

Mlada je glumica rekla kako ona nije bila jedina i da je Aleksić na isti način seksualno zlostavljao i druge djevojke. Pri tome je uvijek sve pomno planirao, a za sebe kaže kako se poslije silovanja osjećala nemoćno i slabo i da se stidjela. Kaže kako su svi gledali kako odvodi djevojke u prostoriju pokraj te kako se i sama pitala kada će i nju odabrati kao talentiranu i povesti u sobu. A onda se to i dogodilo.

– Nevjerojatan sam stid osjećala. Mrzila sam sebe. Osjećala sam se krivom jer se nisam uspjela obraniti. Bojala sam se reći roditeljima, pitala se hoću li ih time povrijediti, upropastiti im živote. Izmanipulirao me je time što je kod mene izazvao osjećaj odgovornosti i strah da ću ostati sama. Tek sam poslije potražila profesionalnu pomoć. Isprva nisam bila svjesna kakve posljedice nosi takva trauma jer one su došle tek poslije. Puno je vremena trebalo proći da bih stekla snagu da o tome progovorim. Pokušala sam se postaviti kao netko kome se mlađe djevojke mogu obratiti za pomoć – rekla je Radulović.

Slično iskustva s Aleksićem imala je glumica Beogradskog dramskog pozorišta Iva Ilinčić, koju je Aleksić prvi put seksualno zlostavljao kada je imala 17 godina. Potom je uslijedila „pauza“ do njezine 18. godine, a onda se nastavilo.

– Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. Šest godina sam šutjela, negirala, bukvalno nikom nisam govorila. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: ”Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo događa i ne događa se. A ako se događa, onda on mene čeliči, hoće me spremiti za surovi svijet redatelja, producenata.” Trajale su pripreme za prijamni. Izlazila sam iz Mikina ureda... Pogled mi se susreo s djevojkom koja je ulazila u nj. Znale smo obje, i ona što sam ja prošla i ja što nju čeka. Ali nismo razgovarale o tome. Ona ni danas nije spremna – rekla je Ilinčić. Dodaje kako se zbog svega osjećala kao sudionica.

– Bila sam mala, nisam shvaćala da nisam sudionik, već žrtva jednog izrazito inteligentnog čovjeka koji je stalno govorio da me zna u dušu. I stvarno me je znao – rekla je Ilinčić.

O ugledu Aleksićeve škole govori i to da se na audicijama za prijam u školu prijavljivalo nekoliko stotina djece od kojih bi on izabrao njih sedam ili osam. Odmah na početku školovanja Aleksić bi roditeljima rekao kolika je cijena i koja su pravila ponašanja. Tada bi im rekao i kako je to prvi i zadnji put da se s njima viđa jer se djeca i sama mogu popeti na drugi kat i predati školarinu. Djevojčice su morale dolaziti u suknjama, a dječaci u cipelama. Kosa i nokti su morali biti uredni, a svaki je sat počinjao molitvom „Oče naš“. Za polaznike je postojalo šest pravila kojih su morali strogo pridržavati i roditeljima se nije smjelo govoriti što se događa unutar škole. Čitali su po jednu knjigu tjedno, išli u kazalište i gledali filmove. Kazne su znale biti takve da su morali po 1500-2000 puta napisati u bilježnicu neko od prekršenih pravila. Djevojčicama je govorio da imaju opciju: mogu se baviti elitnom prostitucijom ili postati uličarke. Kroz šalu je djeci govorio da su im roditelji debili.

Aleksića ne žele odvjetnici

Sada se javlja sve više njih koji govore kako su imali mučnine kada su morali ići u njegovu školu, kao i oni koji su je napustili jer sve to nisu mogli trpjeti. Miroslav Aleksić u međuvremenu je saslušan u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu i određen mu je pritvor od 30 dana. Tereti se da je od 2008. godine do uhićenja počinio osam kaznenih djela silovanja i sedam kaznenih djela nedopuštene spolne radnje na štetu šest osoba, među kojima je i jedna maloljetna osoba. Kaznenim zakonom Srbije Aleksiću je zapriječena kazna od pet do 15 godina zatvora. Aleksić je na saslušanju kazao kako iznesene optužbe nisu točne i da ne zna zašto su djevojke to rekle.

On sada ima i problem s angažiranjem odvjetnika jer ga je nekoliko poznatih odvjetničkih kuća u Beogradu odbilo zastupati u ovom slučaju. Inače, kroz Aleksićevu školu glume prošli su brojni poznati glumci kao što su Nikola Kojo, Nikola Đuričko, Viktor Savić, Boris Milivojević, Vuk Kostić, Mirka Vasiljević, Marija Bergam, Mirjana Joković, Nada Macanković…

A nakon Milenine priče četiri sarajevske glumice, Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović, sve odreda bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, pokrenule su Facebook stranicu NisamTražila koja je zasuta sličnim šokantnim iskustvima žena iz cijele regije, pa i Hrvatske.