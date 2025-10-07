Naši Portali
POKRENUO RASPRAVU

Pobjednik 'Plesa sa zvijezdama' odjenuo šljokice: 'Osjećam se muževno i seksi, volim razbijati stereotip'

VL
Autor
Vecernji.hr
07.10.2025.
u 07:00

Poznati influencer Marco Cuccurin ponovno je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Svojom najnovijom objavom na Instagramu poslao je snažnu poruku o definiciji muževnosti, pokazavši da ona ne ovisi o odjeći ili modnim dodacima.

Naš poznati influencer i pobjednik showa 'Ples sa zvijezdama', Marco Cuccurin, ne prestaje pomicati granice, a svojom posljednjom objavom poslao je snažnu poruku o rušenju stereotipa. Podijelio je seriju fotografija u upečatljivom, šljokičastom izdanju s prozirnom majicom i biserima na licu, te poručio: - Od svega najviše volim razbijati stereotip tako da kao muškarac zalijepim šljokice i onda još i obučem šljokice, a najbolje od svega je što se i dalje osjećam skroz muževno i seksi - napisao je. Njegov odvažan potez i iskrene riječi pokrenule su važnu raspravu.

Cuccurin je dodatno pojasnio svoju filozofiju, ističući kako je muževnost unutarnji osjećaj. - Ee vidiš to ti nitko ne može oduzeti, muškost dolazi iznutra, nema veze s vanjštinom. Slažemo se? - upitao je pratitelje, potičući ih na razmišljanje o nametnutim normama. Ovim istupom Marco ne promovira samo modnu hrabrost, već i zagovara prihvaćanje identiteta neovisno o tuđim očekivanjima i duboko ukorijenjenim predrasudama.

Iako fotografije odišu glamurom, influencer je pokazao i svoju prizemniju stranu, otkrivši da nakon svakog događaja prvo traži fast food i krumpiriće kako ne bi ostao gladan. U komentarima na objavu pljušte komplimenti Cuccurinovih pratitelja i prijatelja: - "Jel realno da si zgodan i kad jedeš pomfri", "Em lijep, em pametan. Marko tebi sve stoji, ne možemo se lagati", "Šljokice moja" - neke su od reakcija. 

Naš poznati influencer u novom videu otkriva kako otvara novo životne poglavlje: Trebat će strpljenja
1/12

Podsjetimo, prije otpilike mjesec dana Marco je na svojim je društvenim mrežama oduševio videom u kojem je objasnio kako se zadnjih dana posvetio novom poglavlju u svom životu te je uz video koji je objavio napisao: - Vrijeme je za novo poglavlje - kuća za nonu u Puli. Pomoz’ Bože, trebat će strpljenja. U videu je Marko u radnoj odjeći i s rukavicama na rukama i pokazuje kako je krenuo s čišćenjem kuće koja je pripadala njegovom djedu, ali godinama nije bila održavana i sada je odlučio tu kuću pretvoriti u novi dom za svoju baku.

Cuccurin je zatim podijelio nastavak tog videa u kojem je istaknuo kakao napreduje čišćenje, a osvrnuo se i na komentare. Naime, influencer je istaknuo da je bilo i hejtera te im odgovorio. - Vidio sam da mi ispod videa ljudi pišu da će mi, citiram: Nona krepat dok napravim kuću. Ja se ne slažem, jer čvrsto vjerujem kako će moja nona živjet još barem 20 godina i za to se molim svakoga dana. Tako da zavidim ljudima koji pišu ovakve komentare i želim poručiti: Daj si pometi svoje dvorište prvo. Pometi ispod svog tepiha i nemoj pisati ovako ružne komentare, jer ih nitko ne zaslužuje i da svatko za svoju obitelj želi da što dulje zdrava i živa - poručio je te nastavio pokazivati kako napreduje čišćenje te kako mu tata i nona pomažu.
Ključne riječi
muževnost Tvoje lice zvuči poznato influencer Marco Cuccurin

