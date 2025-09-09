Pobjednik 'Plesa sa zvijezdama' se obračunao s hejterima: 'Pometi prvo svoje dvorište, nitko ne zaslužuje ovo'

Influencer Marco Cuccurin, kojeg je šira javnost upoznala u showovima "Ples sa zvijezdama" i "Zvijezde pjevaju", na svojim je društvenim mrežama prije nekoliko dana oduševio videom u kojem je objasnio kako se zadnjih dana posvetio novom poglavlju u svom životu te je uz video koji je objavio napisao: - Vrijeme je za novo poglavlje - kuća za nonu u Puli. Pomoz’ Bože, trebat će strpljenja. U videu je Marko u radnoj odjeći i s rukavicama na rukama i pokazuje kako je krenuo s čišćenjem kuće koja je pripadala njegovom djedu, ali godinama nije bila održavana i sada je odlučio tu kuću pretvoriti u novi dom za svoju baku.

Marco je sada podijelio nastavak tog videa u kojem je istaknuo kakao napreduje čišćenje, a osvrnuo se i na komentare. Naime, influencer je istaknuo da je bilo i hejtera te im odgovorio.

- Vidio sam da mi ispod videa ljudi pišu da će mi, citiram: Nona krepat dok napravim kuću. Ja se ne slažem, jer čvrsto vjerujem kako će moja nona živjet još barem 20 godina i za to se molim svakoga dana. Tako da zavidim ljudima koji pišu ovakve komentare i želim poručiti: Daj si pometi svoje dvorište prvo. Pometi ispod svog tepiha i nemoj pisati ovako ružne komentare, jer ih nitko ne zaslužuje i da svatko za svoju obitelj želi da što dulje zdrava i živa - poručio je te nastavio pokazivati kako napreduje čišćenje te kako mu tata i nona pomažu.

Podsjetimo, u prošlom video Marco je objavio:

- Vrijeme je da izgradim dom noni. Vrijeme je da vam ispričam što radim u Puli u zadnje vrijeme - rekao je Marco u uvodu videa. Objasnio je kako se nalazi na svojoj djedovini i u kući koja pripada njegovoj obitelji, ali nije dobro očuvana. - Moj djed je, ne znam, valjda zadnjih 20 godina odlučio skupljati svašta i spremati u našu šupu i to sada moram očistiti. Ispričao je kako kuća ima okućnicu i vrt i smatra da bi taj prostor bio idealna oaza mira za njegovu baku, a imao i zamisao kako bi nova kuća trebala izgledati.

- Ideja mi je da uklopim jednu modernu kuću sa staklenim stijenkama, ali i da zadrži kamen i maslinu kao štih Mediterana. Pozvao je građevinske forme da ga kontaktiraju i ponude svoje ideje, a iako ima ušteđevinu strahuje koliko će ga cijeli ovaj projekt koštati. Gostujući nedavno u podcastu Mic Drop rekao je kako namjerava izgraditi kuću za baku i tatu i tako im se zahvaliti na svemu što su napravili za njega. "Živjeli smo od 500 kuna. Želim da moja nona starost provede negdje gdje joj je lijepo. Za mene ima vremena da uživam i da još svašta prođem, prvo želim vratiti onima koji su vjerovali u mene", zaključio je za Mic Drop.