Slavna glumica otkrila šokantnu istinu: 'Liječnici su me 30 godina pogrešno liječili'

Zvijezda kultnih filmova s prijelaza milenija, poput "Okrutnih namjera" i "Plavuše s Harvarda" Selma Blair nedavno je u emotivnom intervjuu za britansku emisiju This Morning otkrila šokantne detalje svoje dugogodišnje borbe sa zdravljem. U pratnji svog terapijskog psa Scouta, glumica je ispričala kako je provela gotovo 30 godina lutajući od liječnika do liječnika, dok su njezini ozbiljni simptomi bili uporno zanemarivani i pogrešno dijagnosticirani. Tek u kolovozu 2018. godine, nakon što je napokon dobila priliku obaviti magnetsku rezonancu mozga, doznala je pravu istinu – boluje od multiple skleroze, kronične autoimune bolesti koja napada središnji živčani sustav. Njezina priča nije samo svjedočanstvo o osobnoj patnji, već i snažna optužba sustava koji je predugo ignorirao njezine vapaje za pomoć.

Problemi su, kako je otkrila, počeli u najranijem djetinjstvu. Već sa sedam godina iskusila je gubitak kontrole nad mjehurom te privremeni gubitak funkcije desnog oka i lijeve noge. Nakon što su liječnici isključili rak, njezine su tegobe pripisane traženju pažnje. Kroz odrastanje, simptomi su se nizali: problemi s vidom, odnosno optički neuritis, pogrešno su protumačeni kao "lijeno oko", a patila je i od kroničnih glavobolja, stalno povišene temperature, tikova i problema sa spuštenim stopalom. Ipak, najdominantniji simptom koji ju je pratio cijeli život bio je iscrpljujući, kronični umor. Upravo je taj ekstremni umor bio razlog zašto su joj liječnici desetljećima postavljali dijagnozu depresije, uvjeravajući je da je sve "u njezinoj glavi".

Osim fizičke boli, psihološki teret bio je golem. "Provela sam cijeli život s liječnicima pokušavajući otkriti zašto sam toliko umorna, no sve je bilo pogrešno dijagnosticirano kao depresija. Na kraju sam i sama povjerovala u to, misleći: 'Valjda je stvarno sve u mojoj glavi'", priznala je Blair. Ispričala je i o zastrašujućim epizodama nekontroliranog smijeha usred noći u djetinjstvu, koje su se desetljećima kasnije pretvorile u iznenadne napadaje plakanja. Tek je s dijagnozom shvatila da to nije bila njezina "emotivna priroda", već posljedica oštećenja na frontalnom režnju mozga uzrokovanog bolešću. U jednom je intervjuu istaknula i moguću rodnu pristranost u medicini, izjavivši: "Da ste dječak s tim simptomima, dobili biste magnetsku rezonanciju. Ako ste djevojčica, proglase vas ludom."

Posebno teško razdoblje nastupilo je nakon rođenja njezinog sina Arthura 2011. godine. Tijekom trudnoće, njezini su se simptomi povukli i osjećala se, kako kaže, fantastično. Tada još nije znala da multipla skleroza često ulazi u remisiju tijekom trudnoće. No, nakon poroda, bolest se vratila s osvetničkom snagom. Bolovi su bili toliko intenzivni da nije mogla hodati, a iscrpljenost ju je prikovala za krevet. Liječnici su, međutim, i te teške simptome odbacili kao "ekstremnu poslijeporođajnu depresiju", govoreći joj da se to "događa mnogim ženama" i pitajući je: "Pa koja majka može ostati budna?" To je dodatno produbilo njezin osjećaj izolacije i nerazumijevanja.

Potpuni preokret dogodio se kada je, na rubu snaga i očajnički tražeći rješenje kako bi se mogla vratiti na posao, odlučila javno zatražiti pomoć. Na društvenim mrežama objavila je apel, tražeći preporuku za liječnika koji bi joj mogao pomoći sa steroidnom terapijom. Na njezinu objavu reagirala je kolegica, glumica Elizabeth Barkley, koja ju je povezala sa svojim bratom, spinalnim neurologom. Taj se susret pokazao ključnim. Neurolog je odmah prepoznao da njezini simptomi nisu bezazleni. Primijetio je probleme s ravnotežom i, po prvi put u njezinom životu, iste noći poslao ju je na magnetsku rezonanciju mozga – pretragu za koju je, kako kaže, "molila cijeli život".

Nalazi magnetske rezonance bili su nedvojbeni. Snimke su pokazale brojne lezije na mozgu, a neurolog je procijenio da glumica od multiple skleroze boluje najmanje 20, ako ne i 30 godina. Iako bi za mnoge takva dijagnoza bila poražavajuća, za Selmu Blair ona je predstavljala ogromno olakšanje. "Bila sam oduševljena. Ljudi su mislili da je to tragično, ali ja sam im govorila: 'Ne, vi ne razumijete.' Osjećala sam se tragično iznutra prije ovoga", objasnila je. Nakon desetljeća patnje, sumnje u vlastiti razum i osjećaja da je drukčija od svih, napokon je dobila odgovor. "Konačno sam se osjećala viđenom", priznala je. Dijagnoza je potvrdila da njezina bol nije bila umišljena, već stvarna posljedica teške bolesti.

Unatoč savjetima liječnika da svoju dijagnozu drži u tajnosti zbog straha da će izgubiti poslovne angažmane, Selma Blair odlučila je svoju priču podijeliti sa svijetom. Time je postala jedna od najglasnijih zagovornica osoba s invaliditetom i kroničnim bolestima u Hollywoodu. Svoju je borbu hrabro dokumentirala u nagrađivanom dokumentarcu "Introducing, Selma Blair" te u hvaljenim memoarima "Mean Baby". Osim podizanja svijesti o multiploj sklerozi, aktivno govori i o Ehlers-Danlos sindromu, poremećaju vezivnog tkiva koji također uzrokuje kroničnu bol. Njezina hrabrost i otvorenost pomogle su normalizirati razgovore o zdravlju i inspirirale su milijune ljudi diljem svijeta.

Danas, nekoliko godina nakon dijagnoze, Selma Blair kaže da se osjeća "nevjerojatno dobro". Nakon teškog razdoblja i relapsa koji je doživjela poslije transplantacije matičnih stanica, pronašla je novu liječnicu koja joj je holističkim pristupom pomogla da stabilizira svoje stanje. Već je nekoliko godina bez relapsa, puna je energije i polako se vraća glumi, s nekoliko najavljenih filmskih projekata. Svoju platformu sada koristi kako bi pomogla drugima da se nose s kroničnim bolestima, podsjećajući ih da nikada ne odustaju od svojih snova, čak i kada se budućnost čini neizvjesnom. "Ako mogu pomoći olakšati teret drugim ljudima ili njihovim roditeljima, sretna sam što to mogu učiniti na bilo koji način", poručila je glumica.