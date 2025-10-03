Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OTVORILA DUŠU

Slavna glumica otkrila šokantnu istinu: 'Liječnici su me 30 godina pogrešno liječili'

Selma Blair
Foto: Profimedia
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
03.10.2025.
u 14:00

Tek u kolovozu 2018. godine, nakon što je napokon dobila priliku obaviti magnetsku rezonancu mozga, doznala je pravu istinu – boluje od multiple skleroze, kronične autoimune bolesti koja napada središnji živčani sustav

Zvijezda kultnih filmova s prijelaza milenija, poput "Okrutnih namjera" i "Plavuše s Harvarda" Selma Blair nedavno je u emotivnom intervjuu za britansku emisiju This Morning otkrila šokantne detalje svoje dugogodišnje borbe sa zdravljem. U pratnji svog terapijskog psa Scouta, glumica je ispričala kako je provela gotovo 30 godina lutajući od liječnika do liječnika, dok su njezini ozbiljni simptomi bili uporno zanemarivani i pogrešno dijagnosticirani. Tek u kolovozu 2018. godine, nakon što je napokon dobila priliku obaviti magnetsku rezonancu mozga, doznala je pravu istinu – boluje od multiple skleroze, kronične autoimune bolesti koja napada središnji živčani sustav. Njezina priča nije samo svjedočanstvo o osobnoj patnji, već i snažna optužba sustava koji je predugo ignorirao njezine vapaje za pomoć.

Problemi su, kako je otkrila, počeli u najranijem djetinjstvu. Već sa sedam godina iskusila je gubitak kontrole nad mjehurom te privremeni gubitak funkcije desnog oka i lijeve noge. Nakon što su liječnici isključili rak, njezine su tegobe pripisane traženju pažnje. Kroz odrastanje, simptomi su se nizali: problemi s vidom, odnosno optički neuritis, pogrešno su protumačeni kao "lijeno oko", a patila je i od kroničnih glavobolja, stalno povišene temperature, tikova i problema sa spuštenim stopalom. Ipak, najdominantniji simptom koji ju je pratio cijeli život bio je iscrpljujući, kronični umor. Upravo je taj ekstremni umor bio razlog zašto su joj liječnici desetljećima postavljali dijagnozu depresije, uvjeravajući je da je sve "u njezinoj glavi".

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!
Selma Blair
1/21

Osim fizičke boli, psihološki teret bio je golem. "Provela sam cijeli život s liječnicima pokušavajući otkriti zašto sam toliko umorna, no sve je bilo pogrešno dijagnosticirano kao depresija. Na kraju sam i sama povjerovala u to, misleći: 'Valjda je stvarno sve u mojoj glavi'", priznala je Blair. Ispričala je i o zastrašujućim epizodama nekontroliranog smijeha usred noći u djetinjstvu, koje su se desetljećima kasnije pretvorile u iznenadne napadaje plakanja. Tek je s dijagnozom shvatila da to nije bila njezina "emotivna priroda", već posljedica oštećenja na frontalnom režnju mozga uzrokovanog bolešću. U jednom je intervjuu istaknula i moguću rodnu pristranost u medicini, izjavivši: "Da ste dječak s tim simptomima, dobili biste magnetsku rezonanciju. Ako ste djevojčica, proglase vas ludom."

Posebno teško razdoblje nastupilo je nakon rođenja njezinog sina Arthura 2011. godine. Tijekom trudnoće, njezini su se simptomi povukli i osjećala se, kako kaže, fantastično. Tada još nije znala da multipla skleroza često ulazi u remisiju tijekom trudnoće. No, nakon poroda, bolest se vratila s osvetničkom snagom. Bolovi su bili toliko intenzivni da nije mogla hodati, a iscrpljenost ju je prikovala za krevet. Liječnici su, međutim, i te teške simptome odbacili kao "ekstremnu poslijeporođajnu depresiju", govoreći joj da se to "događa mnogim ženama" i pitajući je: "Pa koja majka može ostati budna?" To je dodatno produbilo njezin osjećaj izolacije i nerazumijevanja.

Potpuni preokret dogodio se kada je, na rubu snaga i očajnički tražeći rješenje kako bi se mogla vratiti na posao, odlučila javno zatražiti pomoć. Na društvenim mrežama objavila je apel, tražeći preporuku za liječnika koji bi joj mogao pomoći sa steroidnom terapijom. Na njezinu objavu reagirala je kolegica, glumica Elizabeth Barkley, koja ju je povezala sa svojim bratom, spinalnim neurologom. Taj se susret pokazao ključnim. Neurolog je odmah prepoznao da njezini simptomi nisu bezazleni. Primijetio je probleme s ravnotežom i, po prvi put u njezinom životu, iste noći poslao ju je na magnetsku rezonanciju mozga – pretragu za koju je, kako kaže, "molila cijeli život".

Nalazi magnetske rezonance bili su nedvojbeni. Snimke su pokazale brojne lezije na mozgu, a neurolog je procijenio da glumica od multiple skleroze boluje najmanje 20, ako ne i 30 godina. Iako bi za mnoge takva dijagnoza bila poražavajuća, za Selmu Blair ona je predstavljala ogromno olakšanje. "Bila sam oduševljena. Ljudi su mislili da je to tragično, ali ja sam im govorila: 'Ne, vi ne razumijete.' Osjećala sam se tragično iznutra prije ovoga", objasnila je. Nakon desetljeća patnje, sumnje u vlastiti razum i osjećaja da je drukčija od svih, napokon je dobila odgovor. "Konačno sam se osjećala viđenom", priznala je. Dijagnoza je potvrdila da njezina bol nije bila umišljena, već stvarna posljedica teške bolesti.

Unatoč savjetima liječnika da svoju dijagnozu drži u tajnosti zbog straha da će izgubiti poslovne angažmane, Selma Blair odlučila je svoju priču podijeliti sa svijetom. Time je postala jedna od najglasnijih zagovornica osoba s invaliditetom i kroničnim bolestima u Hollywoodu. Svoju je borbu hrabro dokumentirala u nagrađivanom dokumentarcu "Introducing, Selma Blair" te u hvaljenim memoarima "Mean Baby". Osim podizanja svijesti o multiploj sklerozi, aktivno govori i o Ehlers-Danlos sindromu, poremećaju vezivnog tkiva koji također uzrokuje kroničnu bol. Njezina hrabrost i otvorenost pomogle su normalizirati razgovore o zdravlju i inspirirale su milijune ljudi diljem svijeta.

Danas, nekoliko godina nakon dijagnoze, Selma Blair kaže da se osjeća "nevjerojatno dobro". Nakon teškog razdoblja i relapsa koji je doživjela poslije transplantacije matičnih stanica, pronašla je novu liječnicu koja joj je holističkim pristupom pomogla da stabilizira svoje stanje. Već je nekoliko godina bez relapsa, puna je energije i polako se vraća glumi, s nekoliko najavljenih filmskih projekata. Svoju platformu sada koristi kako bi pomogla drugima da se nose s kroničnim bolestima, podsjećajući ih da nikada ne odustaju od svojih snova, čak i kada se budućnost čini neizvjesnom. "Ako mogu pomoći olakšati teret drugim ljudima ili njihovim roditeljima, sretna sam što to mogu učiniti na bilo koji način", poručila je glumica.

Naš glumac iz RTL-ove serije uplovio u bračnu luku! Slavilo se na ulicama metropole
Ključne riječi
showbiz multipla skleroza selma blair

Komentara 2

Pogledaj Sve
GR
Grr
14:33 03.10.2025.

Ponekad pomislim da to liječnici namjerno rade; postavljaju krivu dijagnozu zbog pohlepe.

LI
liliZG
14:10 03.10.2025.

a kad samo pomislim da hrvate još malo neće imati tko liječiti ... sve se podiže na novu razinu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
KRAJ LJUBAVI

Krah braka! Nakon skoro 20 godina razvode se slavna glumica i glazbenik: 'Ona to nije željela'

Osoba iz neposredne blizine para u ekskluzivnoj izjavi otkrila je da supružnici tokom ljetnih mjeseci nisu dijelili zajednički dom te da je australska glumica nastojala očuvati njihov brak. "Ona to nije željela. Borila se da spasi brak", izjavila je spomenuta osoba, naglašavajući da je "Nicoleina sestra bila oslonac i cijela obitelj Kidman se okupila kako bi podržali jedni druge."

"KRAVA"

Film inspiriran životom don Branka Sbutege premijerno na 61. Chicago Film Festivalu

– Iskoristili smo don Sbuteginu priču kao temelj za ovaj film uz dozvolu njegova brata, a smatramo da njime činimo i uslugu crnogorskoj kulturi. Poznato je kako je don Branko Kotoranin koji se 90-ih godina posvetio borbi za neovisnost Crne Gore. Sama priča bavi se savješću, a događa se upravo u tom vremenu kada je savjest, odnosno neodustajanje od nje, bila od neobične važnosti, rekao nam je redatelj filma Pavo Marinković.

Učitaj još