Pobijedila je tešku bolest, ali to nije bilo bez posljedica: Svi kažu da postoje opcije, ali nisam sigurna

Australska pjevačica Kylie Minogue prije tjedan dana postigla je velik uspjeh, postala je prva pjevačica u Velikoj Britaniji koja u pet desetljeća ima album na prvome mjestu ljestvice. Iako se ne može reći da Kylie nije bila jako popularna, pogotovo dvijetisućitih kada je izbacila pjesmu “Can’t Get You Out Of My Head” koja se vrtjela na MTV-ju gotovo svakodnevno, mnogim njezinim obožavateljima još se čini da je podcijenjena.

Naime, Minogue je dugo bila u središtu pažnje ponajviše zbog svoga izgleda. Menadžeri i izdavačke kuće nisu imali problema promovirati je kao seksi džepnu Veneru. Kada se 2000. vratila pop-glazbi i izbacila singl “Spinning Around” mediji nisu prestali pisati o njezinoj stražnjici u minijaturnim hlačicama od zlatnog lamea.

No, izgled i pjevanje nisu jedini talenti te legendarne glazbenice.

Karijeru je započela kao dijete, a prvi put su je zapazili u popularnoj sapunici “Neighbours” koja se u Australiji i Velikoj Britaniji prikazivala od 1986. do 1988. Čim je završilo snimanje serije, Kylie je odlučila posvetiti se glazbi. Prvi album koji je snimila izašao je pod jednostavnim nazivom “Kylie”. Na njemu su se našla čak dva hita, pjesma “I Should Be So Lucky” i obrada “The Loco-Motion”, američke pjevačice koja je nastupala pod imenom Little Eva. To joj je pomoglo da se probije i na američku scenu, no to će joj ponovno uspjeti tek podosta godina kasnije. Bez obzira na to, karijera joj je gotovo cijelo vrijeme išla uzlaznom putanjom u Europi, a ona je odlučila malo promijeniti zvuk, kako bi djelovala oštrija i zanimljivija. U to vrijeme surađivala je i s glazbenikom Nickom Caveom, s kojim je snimila pjesmu “Where The Wild Roses Grow”. No planetarnu slavu doživjela je tek početkom 2000-ih kada je objavila album “Light Years” na kojem su bili već spomenuti hitovi “Can’t Get You Out Of My Head” i “Spinning Around”. Album koji je slijedio, “Body Language” iz 2003., zacementirao je njezin status pop-ikone, a 2004. osvojila je i Grammy za najbolji dance singl, “Come into My World”.

Nažalost, godinu dana kasnije, počele su loše vijesti. Pjevačica je pronašla kvržicu na dojci, no liječnici su je uvjerili da je sve u redu. Imala je samo 36 godina i dotad nije imala većih zdravstvenih teškoća. Ipak, potražila je drugo mišljenje i dijagnoza raka dojke bila je potvrđena.

– Sjećam se da sam doznala dijagnozu, ali još nitko u svijetu nije to znao. Na razgovoru kod liječnika bila sam s bratom i tadašnjim dečkom. Svi smo bili u nevjerici i odlučili smo otići na kavu. Konobar nas je pozdravio s tipičnim “Hej, kako ste danas?”. Svi smo mu nekako odgovorili da smo dobro i zahvalili na pitanju kao da smo roboti. U tom trenutku mislila sam da stvarno ne mora znati što netko proživljava. No pomislila sam i to da će ta ista osoba sutra otvoriti novine i reći: “O, moj Bože, jučer je bila ovdje, a mi nismo znali...” – kazala je Kylie nedavno u jednom intervjuu. Nakon dijagnoze uslijedila je operacija, a kasnije i kemoterapija. U veljači 2006. objavila je pobjedu nad tom teškom bolešću. Cijela situacija potpuno joj je promijenila pogled na život. – To je golema promjena. Prije i poslije – rekla je Minogue i dodala: – Sada, s obzirom na situaciju s koronavirusom u svijetu, mnogi govore da je ovo “nova normalnost”, ali ja mislim da nakon što uspijete pobijediti rak ili neku drugu bolest koja vam može promijeniti život, jednostavno se morate prilagoditi. Život je niz izazova i morate ciljati da doživite što više dobrih stvari. Trenutačno doista osjećam da život čine trenuci, a ima mnogo trenutaka koji su dobri i treba ih proslaviti, jer ćete doživjeti i one dobre i one loše.

Jedna od gorih stvari koja se Minogue dogodila, kako tvrdi, posljedica je toga što je rak imala tako mlada, a to je da ne može imati djecu. Kylie sada ima 52 godine, a do dijagnoze nije imala djece. – Svi kažu da postoje opcije, ali nisam sigurna. Sada sam u pedesetima i imam malo drukčiji pogled na život. Ne mogu reći da mi nije žao i naravno da sam tužna, ali ne mogu se prepustiti očaju. Naravno da se pitam kako bi bilo da imam djecu ili da sad nekim čudom zatrudnim. Ne znam bih li se uopće znala snaći – otkrila je.

Nakon što je pobijedila bolest, Minogue se nije prestala baviti glazbom. Odmah nakon oporavka od bolesti vratila se na turneju. Snimila je i nekoliko novih albuma. Već 2007. izbacila je jedan pod nazivom “X”, a tri godine kasnije i “Aphrodite”. Bila je vjerna disco-pop zvuku, do 2014. kada je na nekim pjesmama surađivala s Pharellom Williamsom i Sijom. Okušala se i u country glazbi, što se može čuti na njezinu albumu “Golden” koji je izašao 2018. Ali, ponovno je zaintrigirala javnost albumom “Disco” koji je izdala ove godine. Zbog koronavirusa koji je doista jako pogodio glazbenu industriju morala je kupiti vlastitu opremu i naučiti koristiti kompjutorske programe za snimanje vokala.

To joj je pomoglo i da se nosi sa strogim mjerama “lockdowna”, zbog čega je uspjela nastaviti razmišljati pozitivno, iako joj je, priznaje, to u jednom trenutku bilo zaista teško te je zamalo pala u depresiju. Osim albuma, ove godine bacila se u još jedan poslovni projekt. Počela je proizvoditi vlastito vino, svake godine sve popularniji rose, koji se za nešto više od stotinu kuna može kupiti u trgovinama lanca Tesco. Postigla je velik uspjeh jer je cijela pošiljka prodana prvi dan, no svima je poručila da još nije stručna te da tek uči o vinima. Ipak, tvrdi da njezino vino najbolje ide uz pečeni losos. – Kylie ima mnogo odraslih fanova i dobar je osjećaj da može proizvesti nešto za njih, a vino je sofisticirano i zabavno baš kao i ona. U svemu joj je pomogao i partner Paul Solomons, kreativni direktor časopisa GQ. Zajedno su već dvije godine, a zaključila je da se na njega može osloniti kada se tijekom jedne turneje jako razboljela.