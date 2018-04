Pjevačica opisala kako ju je suprug tukao, ali i priznala da ga još voli

Pjevačica Nataša Bekvalac i njen suprug Luka Lazukić jučer su saslušani na sudu u Beogradu, a iskaze su dali odvojeno, piše Blic. Osim njih, iskaz je dala i dadilja, koja je bila u stanu u noći između 13. i 14. travnja, kada je Lazukić napao Bekvalac. Pjevačica je potvrdila kako se Lazukić iz noćnog provoda vratio oko 5 sati ujutro, a ona mu je tada u mobitelu našla poruke ljubavnog sadržaja koje je razmjenjivao s dvije djevojke.

– Kada sam pročitala dopisivanje s dvije žene, počela sam ga drmati i buditi. Rekla sam mu "Sram te bilo, imaš dijete od 40 dana", na što mi je on odgovorio "Ku*vetino jedna, ko je tebe dovezao kući, ko te je*ao večeras". Nastavio me vrijeđati i ja sam mu tada rekla "Mama ti je ku*va". Čim sam to izgovorila, ustao je i šakom me udario u lijevu stranu glave. Pala sam na trosjed, a zatim na pod. Pokušala sam ustati, on je bio iza mene, uhvatio me za kosu i nastavio me udarati u glavu. Ja sam vrištala, a on je ponavljao da sam ku*va i ku*vetina – rekla je Bekvalac na saslušanju i dodala kako ju je i udario nogom u ranu od carskog reza.

– Nekada je bio nježan prema meni i govorio da sam najbolja majka, a nekada me je nazivao "kafanskom pevaljkom" i vrijeđao pred prijateljima. S vremenom sam se počela loše osjećati psihički, ali ja sam ga obožavala. I dalje ga obožavam, ali ne mogu više živjeti s njim. Ja se Luke plašim – rekla je Bekvalac, prenosi Kurir.