Pjesma predstavnice Norveške je najslušanija na YouTube kanalu Eurovizije, a Let 3 je na trećem mjestu

Na službenom kanalu Eurovizije objavljene su pjesme zemalja koje sudjeluju na ovogodišnjoj Euroviziji u Liverpoolu i iako je pjesma "Mama ŠČ" naših predstavnika Leta 3 izazvala veliko zanimanje publike nije na prvom mjestu prema broju pregleda. Naime, pjesma koja ima najviše pregleda je "Queen of Kings" s kojom će Alessandra Mele predstavljati Norvešku.

Ova pjesma ima preko 1.3 milijuna pregleda, a sudeći i po trećem mjestu na kladionicama bit će jedna od favorita ovogodišnje Eurovizije. Predstavnica Norveške je 20-godišnja Alessandra Watle Mele koja se natjecala u sedmoj sezoni norveškog "The Voicea". Do završetka srednje škole živjela je u Italiji, odakle je njezin otac, a nakon srednje odlučila se preseliti u Norvešku, domovinu svoje mame. Od malena je pokazivala veliki interes za glazbu i sudjelovala je u brojnim glazbenim showovima, a sada pohađa glazbenu školu LIMPI i živi u Lillehammeru.

Na drugom mjestu prema broju pregleda na službenom YouTube kanalu Eurovizije je predstavnica Španjolske Blanca Paloma s pjesmom "Eaea" te ona ima 1,2 milijuna pregleda, a naši dečki iz Leta 3 su na trećem mjestu sa 687 tisuća pregleda.

Nakon što su pobijedili na Dori dio publike je bio oduševljen što će nas Let 3 predstavljati u Liverpoolu, dok je dio negodovao. Na internet stranici peticije online tako se pojavila i peticija, za koju nije poznato tko ju je pokrenuo, kojom se traži da se ukine nastup Leta 3 na Euroviziji. Zasad peticija ima 768 potpisa, a neki od potpisnika su ostavili i komentar zašto ne žele da Hrvatsku u Liverpoolu predstavljaju rockeri iz Rijeke.

- Sramota za Hrvatsku. Ne želim da Let 3 predstavlja Hrvatsku na Euroviziji. Ne podržavam ni jedan tip nepravde...!!! Ovo je sramota. Potpisujem jer se slažem da nas NE predstavlja LET 3 na Euroviziji. Smatram nastup grupe Let 3 nakaradnim, pogotovo za oči maloljetne djece! Ovako bolesno ispiranje mozga se mora zaustaviti pod hitno! Potpisujem jer ovakvi ne mogu predstavljati nas Hrvate. NE želim da mene predstavljaju igdje ovakvi nekvalitetni muzikanti – lakrdijaši. Ovo nisu osobe koje bi predstavljale Hrvatsku na Euroviziji. Nismo mi idioti kakvim nas ovi predstavljaju. Strašno. Promoviraju sotonizam. Zar uopće treba objašnjenje?! Užas živi, sramota, mene ne predstavljaju. Iskreno pjesmu nisam ni poslušala jer ne pratim Doru, ali kad vidim kako izgledaju, to mi je dovoljno. Ne želim da moju zemlju predstavljaju muškarci koji se odijevaju poput žena makar to bio i samo dio showa", piše u objašnjenju uz potpise.

