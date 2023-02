Antonija Blaće: Problem nastaje kad ljudi zbog nemanja djece omalovaže sve drugo što ste napravili

Antonija Blaće dobro nam je poznato voditeljsko lice s RTL-a, a svaki dan Antoniju zajedno s Marinom Ivanovićem Stokom gledamo u voditeljskoj ulozi u game showu "Dođi, pogodi, osvoji". Svoju karijeru na televizijskim ekranima počela je nakon sudjelovanja u prvoj sezoni realityja "Big Brother" i od tada je zaštitno lice RTL-a, a osim voditeljskim, sada se bavi i produkcijskim poslom. U sretnom je braku s bivšim vaterpolistom Hrvojem Brlečićem, a u novom intervju popularna Tonka ispričala je ljute li je pitanja o majčinstvu i misli li da je nepravedno da se društvo ponaša (nekada i nenamjerno) kao da se žena ostvaruje tek kada rodi?

– Ma znate što, da – to je privatna stvar, ali stvarno mislim da ljudi kad to pitaju imaju najbolju namjeru. Imam muža, dugo smo skupa, pa nije nelogično pitanje što je s djecom, mislim da nam najiskrenije žele tu sreću. Problem nastaje kad ljudi zbog nemanja djece omalovaže sve drugo što ste u životu napravili. Ne znate kakva je nečija priča, ne znate nanosite li možda takvim pitanjem dodatnu bol, čeprkate li po ranama… Zato je to pitanje problem. I da, vjerujem da se žena ostvari na jedan način kad rodi, ali ne mislim da se nije ostvarila ako nije rodila. I da budemo malo sad realni. S jedne strane “nisi se ostvarila ako nisi rodila”, ali s druge – naše društvo zapravo podržava majčinstvo samo deklarativno. Čast iznimkama, ali stvarno su rijetke. Za mene je svaki ženin izbor jednako vrijedan – odgovorila je Antonija u intervju za Slobodnu Dalmaciju.

U braku s Hrvojem je od 2015. godine kada su u lipnju na Gornjem Gradu u Crkvi svetog Marka izmijenili bračne zavjete. Antonija je ispred 200-tinjak uzvanika blistala u vjenčanici modnog dvojca Envy Room, a među gostima bilo je i poznatih lica pa su tako s mladencima do ranih jutarnjih sati slavili i naša proslavljena skijašica i dugogodišnja Hrvojeva prijateljica Janica Kostelić koja mu je bila i vjenčana kuma, scenarist i voditelj Joško Lokas, te RTL-ova voditeljica Marijana Batinić.

Za romansu Antonije i Hrvoja doznalo se u ljeto 2009. godine, a dvije godine poslije pale su i zaruke, a iako je naposljetku sve prošlo u najboljem redu, Antonija je, ne sluteći što će se tu večer dogoditi, zamalo upropastila svoje zaruke.

Hrvoje je, naime, u Beogradu, gdje je tada Antonija boravila zbog prijenosa emisija Big Brothera uživo, organizirao zabavu na brodu na koju je pozvao i nekoliko njihovih prijatelja među kojima je bio i njegov dobar prijatelj, vaterpolist Vanja Udovičić. Zbog brojnih poslovnih obveza i ''stiske'' s vremenom Antonija mu je tada predložila da se zabave bez nje, no srećom, na inzistiranje svog tadašnjeg dečka, ipak je stigla na dogovorenu lokaciju. Veselo društvo uživalo je u laganoj vožnji rijekom, a mirnu večer iznenada su prekinuli trubači. No iznenađenjima tu nije bio kraj. Već u idućem trenutku s mosta je spušten transparent na kojem je pisalo "Budi moj jedini porok" dok je Hrvoje ispred nje klečao držeći u ruci zlatni Cartierov prsten, a ona je pristala.

