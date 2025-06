Na imanju se nastavlja prvi tjedan otkako su kandidati 'Farme' podijeljeni u dvije obitelji. Plava, na čelu s Darkom, živi u štali, dok narančasta, uz vođu Ivana, spava u kući. Narančasti su zasad u velikoj prednosti što se tiče tjednog zadatka i izrade pčelinjaka. Haris je posebno razočaran angažmanom svojih plavaca, dok je Dejan prozivao Iman koja je svako jutro najduže spavala i bila jaka samo na riječima. „Naša zvijezda i dalje spava. Svaki dan priča da će raditi, da će pomoći. I onda se pojavi i tu je nekih 15 minuta pa opet ode spavati jer se najvjerojatnije umori“, ljutio se. Darko i Doroteja imali su problema s izradom konstrukcije pčelinjaka pa su odlučili provjeriti što radi suparnička obitelj. „Naš je najveći problem što se nismo od početka organizirali“, požalila se Doroteja.

Pčelinjak i dalje muči obitelji, a dvije kandidatkinje svojevoljno se prijavile za odlazak u arenu: 'Želim izbaciti Iman!'

Vođa Ivan nije imao milosti za spavalicu Iman pa ju je odlučio osobno probuditi: „Ajmo! Ne možemo svi sve sami!“ „Čekala sam ih od jutra... Ne razumijem toliku strku. Smirite malo hormone“, poručila je Iman. „Radimo taj zadatak da spasimo nju! Samo spava i troši našu hranu. Lud sam i živčan“, Dejanu je bila puna kapa svega, poručivši Iman da ne shvaća ozbiljno situaciju, a moglo bi se dogoditi da završi u areni jer je izglasana za duelisticu, no ona u tome nije vidjela problem. Nezadovoljstvo njezinom radnom motivacijom izrazila je i Rebecca koja se s Iman našla u vrtu, poručivši da njih dvije uopće ne komuniciraju. „Svima smeta Iman. Ako treba gdje doći raditi, smeta – u kuhinji, nama na dvorištu“, Ivan se nadovezao, „Jednostavno ne znam što napraviti s njom.“ Plavu obitelj iznenadio je dolazak voditeljice Nikoline Pišek jer bilo je vrijeme da se odabere drugi duelist. Manuela je i Nikolinu, ali i ostale, iznenadila odgovorom da bi upravo ona voljela biti druga duelistica: „Zbog sve ove napetosti u kući, tih zategnutih odnosa, spletki... Umjesto da se povezujemo i rastemo svi zajedno. Nije mi više to zanimljivo i ne želim više biti dio toga.“

Glasanje je ipak krenulo. Manuela je svoj glas dala Manji, a Manja je uzvratila i njoj glasom. Haris je kamenčić dao Doroteji, a ona Manueli. I Jelena i Darko priklonili su se svojim glasovima za Manuelu. „Možda ode u arenu i izađe kao pobjednica pa joj se digne moral i osjeti da zapravo pripada tu“, Doroteja je iskreno poručila. „OK sam s tim razlozima ako je to stvarno tako, a ne ako je opet neka igra i eliminacija u pitanju“, druga duelistica Manuela je poručila, „Znam zašto je Haris ljutit. Naši ukućani su pod utjecajem drugih. Ako bude bilo neko mijenjanje, njega tjeraju.“ Vrijeme je i da druga obitelj glasa za drugog duelista iz svog tima. Iman je odmah po Nikolininu dolasku poručila da se ne osjeća ugodno u ovoj kući, a Rebecca ju je prozvala dvoličnom: „Želim biti drugi duelist samo da izbacim Iman, mislim da je to vrlo očito!“ „Mislim da ćemo pobijediti u zadatku, tako da me nije neka trta“, Iman je bila opuštena.

Glasanje je krenulo, a ukućani su Rebeccinu želju poslušali i dodijelili joj svoje kamenje, odnosno glas. Igru je prihvatila i Iman i također joj dala svoj kamen. Plava obitelj ostatak dana prionula je na posao još jače, a optimizam je sve više rastao jer napredak je bio vidljiv. Stiglo je vrijeme odlaska duelista u kućicu za izolaciju. Plavi su to obilježili zajedničkom kavom, a narančasti zagrljajima. „Spavat ću vani, neću biti u toj kolibi s njom“, poručila je Rebecca, a ni ostalima nije bilo do druženja. „Darko je rezerviran, točno se osjeti da su ga ukućani okrenuli na neki način protiv mene. I mislim da bi bio čak najsretniji da odemo oboje – i Haris i ja“, Manuela je kritizirala svog vođu. „Ako se sutra slučajno ne vratim, onda će tek shvatiti što su izgubili“, dodao je i Haris. A što donosi novi dan na 'Farmi', pokazat će nove epizode od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.